В Беларуси возбудили дело против автора Радио Свобода Сергея Дубовца

Генеральная прокуратура Беларуси заявила, что возбудила уголовное дело против сотрудничающего с Белорусской службой Радио Свобода журналиста Сергея Дубовца. Его обвиняют в нарушении законодательства о противодействии экстремизму, а также в реабилитации нацизма и "отрицании геноцида белорусского народа".

Утверждается, что Дубовец в своих публикациях "распространяет заведомо лживые и открыто деструктивные измышления" о политике властей Беларуси, разжигает социальную рознь и клевещет на руководителя государства - Александра Лукашенко.

Радио Свобода признано в Беларуси "экстремистским формированием", соответственно о Дубовце прокуратура пишет как о "так называемом блогере и журналисте экстремистского формирования".

Сергей Дубовец родился в 1959 году, журналист, издатель, писатель и литературный критик. Он ведёт авторскую рубрику "Спроси у Дубовца" на сайте и в телеграме Белорусской службы Радио Свобода.

Обвинения в экстремизме используются белорусскими властями для преследования оппонентов Лукашенко. Многие независимые СМИ после протестов 2020 года были признаны экстремистскими формированиями, за сотрудничество с ними грозит уголовная ответственность. К ответственность привлекают даже за чтение признанных экстремистскими телеграм-каналов.