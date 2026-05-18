В Беларуси возбуждено дело против музыканта Сергея Михалка

Власти Беларуси возбудили уголовное дело против музыканта, основатели и лидера групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергея Михалка по статьям о разжигании вражды и оскорблении авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси.

По первой из этих статей предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, по второй – до четырёх лет.

Так как музыкант живёт за пределами Беларуси, уголовное преследование будут вести заочно, а впоследствии могут заочно осудить. При этом ведомство предложило музыканту самостоятельно явиться к следователям в Минске.

Власти не уточнили, какие именно высказывания стали основанием для уголовного преследования. В прошлом году белорусские власти признали экстремистской песню "Ляпис Трубецкой" "Не быць скотам" ("Не быть скотом"), написанную на стихи белорусского поэта-классика Янки Купалы.



Сергей Михалок – белорусский и украинский певец, лидер группы Brutto, в прошлом один из основателей группы "Ляпис Трубецкой". С 2010 года резко критиковал белорусские власти, в том числе в своих песнях. С 2015 года Михалок, одна из наиболее известных песен которого "Воины света" посвящена событиям Евромайдана, живёт в Украине, где получил вид на жительство, а в 2020 году стал заслуженным артистом.