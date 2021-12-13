В Беларуси впервые за 25 лет сменился глава ЦИК

В Беларуси - в преддверии референдума о принятии новой конституции страны, инициированного Александром Лукашенко - назначен новый глава Центральной избирательной комиссии.

Лидия Ермошина, возглавлявшая ЦИК 25 лет, покинула свой пост. Новым руководителем комиссии стал Игорь Карпенко, ранее бывший министром образования. Объявляя о его назначении, Лукашенко заявил, что "предстоят непростые времена", поэтому на посту главы ЦИК нужен "опытный человек". Лукашенко упомянул также о выборах президента Беларуси: "вроде бы и далеко они, но это не так далеко. И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране", - сказал он. Выборы главы государства должны пройти только через 4 года, но Лукашенко не раз намекал на возможность провести их раньше.

Карпенко также является вторым секретарём Коммунистической партии Беларуси, которая поддерживает Лукашенко.

Займёт ли какой-либо новый пост Ермошина, не сообщается. Сейчас ей 68 лет. Ранее она говорила агентству Sputnik, что после завершения работы в ЦИК уйдёт на пенсию: "А куда я ещё – вахтёром что ли" - говорила Ермошина.

Она была назначена главой ЦИК осенью 1996 года вместо критика Лукашенко Виктора Гончара, который впоследствии пропал без вести. Оппозиция и независимые наблюдатели утверждают, что Ермошина имеет прямое отношение к масштабным фальсификациям на выборах в пользу Лукашенко. Под её надзором в качестве главы ЦИК белорусский лидер несколько раз переизбирался на пост президента. Результаты последних выборов - в 2020 году - вызвали массовые уличные протесты, участники которых утверждали, что итоги голосования были грубо сфальсифицированы, и в реальности оппозиционер Светлана Тихановская получила больше голосов, чем Лукашенко. Ермошина включена в санкционные списки ЕС.

Референдум о новой конституции должен пройти в феврале 2022 года. Лидеры белорусской оппозиции призывают сторонников приходить на участки и портить бюллетени.