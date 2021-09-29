В Беларуси заблокирован сайт "Комсомольской правды"

Министерство информации Беларуси сообщило изданию "БЕЛТА", что сайт "Комсомольской правды" был заблокирован из-за публикации, в которой "содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством".

Редакция пока не получила официального уведомления об ограничении доступа к ресурсу и готова устранить нарушения, выявленные в публикации государственными органами, сообщается в телеграм-канале "Комсомольской правды".

"Год назад нас прекратили печатать в Белоруссии, - газету "Комсомольская правда". Запретили ведущим сетям страны распространять газету. Белоруссия становится все более осажденной крепостью по политической стилистике …Там все жестче, жестче, жестче", - заявил главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.

По словам Сунгоркина, блокировка последовала после публикации небольшой заметки, в которой был комментарий одноклассницы человека, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ. Она сказала "буквально два абзаца, четыре предложения о том, что парень был хороший, когда они вместе учились, и всегда за правду стоял", рассказал Сунгоркин в эфире радио "Комсомольская правда".