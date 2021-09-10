"В проигрыше – народ". Блогеры о встрече Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко снова - уже в пятый раз в этом году - встретился с Владимиром Путиным. Как и раньше, по итогам переговоров часть комментаторов ждала судьбоносных объявлений.

Русский Сыч

Традиционная задача: в переговорную комнату вошли президенты России и Белоруссии. Сколько президентов выйдет из переговорной?

И, как и раньше, никаких радикальных шагов по итогам переговоров не последовало: на завершающей пресс-конференции Путин и Лукашенко объявили всего лишь об очередном согласовании "дорожных карт" - 28 программ по "углублению интеграции" России и Беларуси.

Кирилл Шулика

Сегодня как-то скромно переговоры Путина и Лукашенко прошли, всего три часа и вышли на пресс-конференцию.

Лукашенко дали время найти причины не подписывать

Правда, ничего не подписали, но дорожные карты все согласовали, завтра еще правительства обсудят, а подписать до конца года. Если говорить по-русски - Лукашенко дали время найти причины не подписывать. Но в целом это все вообще ни о чем. Благие пожелания и клятвы в вечной дружбе тридцатилетней давности.

Огорчен я еще и тем, что, по словам Пескова, президенты ничего не ели. Надеюсь, что хоть после картошечки сварят, которую Лукашенко в Кремль возят. А Путину можно и подышать над картошкой, а то кашляет после тайги.

Михаил Крутихин

У меня по-прежнему большие сомнения насчёт объявленного согласования "всех 28 программ Союзного государства России и Беларуси" (СГРБ? Сгроб? Сугроб? СоюзГРИБ?). Отдаёт "героями- панфиловцами".

Главным итогом переговоров стала существенная скидка на газ: цены на него для Беларуси сохранятся на уровне текущего года. Кроме того, с 1 декабря 2023 года Путин и Лукашенко договорились объединить российский и белорусский рынки газа, нефти и электроэнергии.

Владимир Серебровский

Лукашенко, в рамках программы интеграции с Россией, будет получать газ за одну пятую стоимости.

А регионы, в рамках программы дезинтеграции с Россией, будут этот банкет оплачивать.

При этом, как и раньше, сдавать свой трон Путину Лукашенко не спешит, хотя в денежной подпитке он отчаянно нуждается.

Кирилл Шулика

В заломленных руках Александра Григорьевича проступает отчаянная мольба к российскому президенту

Путин заявил о том, что сняты все ковидные ограничения по авиасообщению между Россией и Белоруссией. Сейчас есть 36 рейсов в неделю, а можно будет увеличивать их число до 200.

Никакой политической интеграции, по словам Путина, они с Лукашенко не обсуждали. Только экономику. Ну то есть порядок кормления режима Лукашенко, в том числе дешевыми энергоносителями и не менее дешевыми, то есть вообще невозвратными, кредитами, а в обмен... Да ничего не надо, русские же добрые люди.

Светлана Чунихина

В заломленных руках Александра Григорьевича, и в его посадке проступает такая отчаянная мольба к российскому президенту, что на это почти невозможно смотреть.

И судя по совершено убитому выражению лица, с каким Лукашенко вышел на итоговую пресс-конференцию, мольбы не были услышаны, и осталось одно только отчаяние.

Константин Калачев

Можно до бесконечности смотреть на то, как течет вода, как горит огонь, как Лукашенко называет белорусов и русских «практически единым народом» и просит денег.

И деньги эти белорусский диктатор исправно получает. Некоторые политологи заверяют публику, что Путин сам выбирает такой ход событий.

Сергей Марков

Путин и Лукашенко провели пресс-конференцию по итогам переговоров. Они договорились обо всех 28 программах интеграции, кроме единой валюты. Общая промышленная политика, в том числе общая доступность к госзаказу. Общий рынок газа с едиными ценами. Общий рынок нефти. Россия даст Белоруссии новые кредиты. Цена на газ будет практически российская. Это то, чего Белоруссия добивалась так долго. В общем, интеграция России и Белоруссии теперь пойдет быстро в экономике. Путин заявил, что политическая иинтеграция будет только после успехов в экономической интеграции.

Поглощения Белоруссии Российской Федерацией – не будет

В тот же день начинаются совместные военные учения Запад 2021. Путин фактически поддержал политику Лукашенко по жесткому подавлению польского мятежа в Белоруссии и, получается, в том числе и жесткие сроки, типа 10 и 11 лет оппозиционерам. Путин поддержал и позицию Белоруссии по миграционному кризису с Литвой, Польшей и ЕС. Россия и Белоруссия стремительно сближаются. И, кажется, больше на условиях Белоруссии.

Станислав Белковский

Рубрика "Что и требовалось доказать". Поглощения Белоруссии Российской Федерацией - не будет. "Единой валюты не будет, по рекомендации Центробанка и НБУ этот вопрос отложили, поскольку страны к этом еще не готовы. Но в любой момент могут вернуться и рассмотреть его снова, пояснил Лукашенко.

Путин отметил, что для начала нужно сблизить макроэкономическую политику Центробанка и НБУ и это заложено в тех договоренностях, которые сейчас достигли. Действовать нужно очень аккуратно, отметил президент России".

Другие не скрывают скепсиса по отношению к "дорожной карте интеграции".

Владислав Иноземцев

Я давно отношусь к «интеграции» с пессимизмом: никакого «аншлюса», о котором постоянно говорят в России, не предвидится. А.Лукашенко вряд ли сдаст свой единственный актив – белорусский суверенитет, – а если Кремль выкрутит ему руки, попытка ликвидировать белорусскую государственность вызовет в соседней республике ответ, по сравнению с которым прошлогодние протесты покажутся «цветочками». При этом нельзя не видеть, что – в отличие от Крыма – Белоруссия не является значимым фактором накачки внутриполитического капитала: даже при всех проблемах «Единой России» за неё готовы проголосовать 27-29% россиян, а присоединение Белоруссии поддерживают не более четверти граждан.

Лукашенко вряд ли сдаст свой единственный актив – белорусский суверенитет

А.Лукашенко выбрал хороший момент для очередной поездки к В.Путину. Наверное, уже выкопана и высушена картошка, которую он традиционно возит в Кремль, заготовлены копчёности и настойки. В Москве тем временем уже раздали предвыборные подачки избирателям, и, наверное, осталось ещё что-нибудь, на что могут претендовать верные друзья. Уверен: с пустыми руками белорусский диктатор в этот раз из Москвы не уедет.

историк-алкоголик

Опять вся лента про то, что Путин сломал Лукашенко, что наконец-то в обмен на скидки и деньги - настоящая интеграция.

Но смотреть надо не на совместные заявления по итогам преговоров в Москве, а на домашнюю реакцию Луки. Вот у себя дома, в окружении лояльных журналистов и собственных чиновников, на встрече с какими-нибудь доярками из под Мозыря начинается настоящая российско-белорусская дипломатия. Там Александр Григорьевич дает грозную отоповедь всем тем, кто посягает на суверенитет, который, как известно, не продается. А после отоповеди реальный откат, начинают запятые по документам двигать, сроки менять, формулировки править. До следующих переговоров. А потом все заново.

Этой схеме уже три года. С чего бы сейчас чего-то поменялось?

Но и Москва своих позиций не сдает, отмечают комментаторы.

НЕБОЖЕНА

Лукашенко двадцать лет как осла на гору тащили объединяться, а он имитировал бурную деятельность, но изо всех сил упирался. Теперь жалобно смотрит в сторону Запада, ведь его независимость держалась на постоянном шантаже Москвы объятиями с Польшой и Литвой. Но после [демарша] с самолётом Протасевича дверь на Запад навсегда закрылась. Остались только счета в Турции и Эмиратах. Китай тоже отвалился. А у Москвы кончается терпение.

Татьяна Становая

Задача заключалась в том, чтобы не допустить "украинизации" Белоруссии

Интеграция Белоруссии для Путина в последние три года - это безальтернативный вопрос времени и цены. Работа над этим велась крайне активная, а геополитически задача заключалась в том, чтобы не допустить "украинизации" Белоруссии ("цветные революции", прозападные настроения и раскол). Белоруссия сегодня для Путина - это отчасти (конечно, с миллионом оговорок) как Украина в 2002-2003 - тогда Кучма едва не договорился о газотранспортном консорциуме, и о вступлении в Единое экономическое пространство. Но тогда Россия была еще не такая зубастая, а Украина уже во всю крутила с Западом. Белоруссия в этом плане - геополитически девственная, поэтому никуда ее Путин не отпустит. За нынешними событиями, вероятно, скрывается двухходовка - предварительные интеграционные планы с целью экономического, налогового, оборонного (военная база?) и прочего сближения, и "второй пакет" - единая валюта и политическая унификация. Первый этап - как троянский конь - позволит зайти на белорусское поле, открыв возможности для второго этапа - решения "проблемы Лукашенко" и настоящей интеграции. Так что игра только начинается, но мечты не всегда сбываются.

Диалог Путина и Лукашенко пытается представить себе писатель Максим Горюнов:

- давай ещё раз, хорошо?

- давай!

- у тебя есть корова, так?

- карова, ага

- тебе нужны деньги, так?

- грошы очэнь нужны, точна

- ты предлагаешь мне купить у тебя корову, правильно? я тебе деньги, а ты мне корову, да?

- ты мне грошы, ага!

- но корову ты мне не собираешься отдавать, я правильно понимаю?

- никагда! карова мая! карова - эта святое,

карова - эта как радная маць!

- тогда зачем мне покупать у тебя твою корову?

- атличная карова, паглядзи какая!

- сейчас будет важный вопрос. готов?

- да!

- я буду медленно говорить, хорошо?

- да!

- ты

- я!

- хочешь

- хачу!

- меня обмануть

- ты што?! я очэнь сильна страшна чэстный! я прама абиделся сичас! абидна мне! у вас сэрца нету!

- извини что обидел. я просто хочу чтобы у нас всё было понятно и прозрачно.

- извини на булку не намажэшь!

- давай ещё раз, хорошо?

- давай!

- у тебя есть корова, так?

- кароука мая! кароука!

Многих развлекло то, что Путин походя сравнил Лукашенко с "Талибаном" (запрещенным в РФ).

Кирилл Шулика

А вот это мощно!

Путин сравнил Лукашенко с запрещенным даже ООН "Талибаном". Типа вот мир с талибами общается, а с Лукашенко нет, хотя он к власти на выборах пришел...

Отлично сравнил же!

Можно долго рассуждать о том, кто остался в выигрыше по итогам этих переговоров, но проиграл, очевидно, народ Беларуси, считает оппозиционный политик Леонид Гозман:

СОЮЗ ДИКТАТОРОВ

Похоже, брату нашему, Александру Григорьевичу, все же, выкрутили руки. Совсем влиться в состав России он не согласился и до этого, судя по некоторым ремаркам Путина, еще очень далеко. Но на многое и согласился, сделав столь нужные Путину подарки к выборам.

Кто выиграл, а кто в проигрыше?

Выиграл, немного наш режим и лично Путин В.В. Никакой особой радости от сближения с Беларусью не будет, но, во-первых, начальство живет в прошлом и этого не понимает, во-вторых, базовым электоратом ЕР это будет восприниматься, все же, в плюс, что важно на фоне масштабных минусов. Что-то,¸ наверное, в обмен на его хорошее поведение, пообещали и Лукашенко.

А кто проиграл?

Главным проигравшим от укрепления союза двух диктатур является народ Беларуси

Главным проигравшим от укрепления союза двух диктатур является народ Беларуси. Пока Беларусь независима, шансы на интеграцию в Европу сразу же после падения режима Лукашенко, очень велики. Беларусь же в объятья нашей империи будет разделять ее судьбу, а нам, скорее всего, еще некоторое время пребывать в нынешнем состоянии.

Я полагаю, проиграл народ России. И потому, что праздник восстановления единства будет оплачиваться рядовыми гражданами России, и, главное, потому, что к тем территориям, где нас ненавидят как оккупантов и поработителей добавляется и Беларусь. Собственно, отношение к нам стало ухудшаться с самого момента открытой поддержки Лукашенко после его провала на выборах. Но теперь будет еще хуже.

Впрочем, надеюсь, все это в обозримом будущем закончится!

Но пока в Беларуси продолжаются аресты и репрессии.

Леонид Швец

Знаете ли вы, что...

В Беларуси 61-летнего мужчину арестовали на 30 суток за выкрикивание лозунга "Жыве Беларусь" в троллейбусе. Минчанин рассказал, что поспорил с двумя мужчинами на шоколадку, что крикнет лозунг. Оказалось, это были милиционеры в гражданском.