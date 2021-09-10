"В проигрыше – народ". Блогеры о встрече Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко снова - уже в пятый раз в этом году - встретился с Владимиром Путиным. Как и раньше, по итогам переговоров часть комментаторов ждала судьбоносных объявлений.
Традиционная задача: в переговорную комнату вошли президенты России и Белоруссии. Сколько президентов выйдет из переговорной?
И, как и раньше, никаких радикальных шагов по итогам переговоров не последовало: на завершающей пресс-конференции Путин и Лукашенко объявили всего лишь об очередном согласовании "дорожных карт" - 28 программ по "углублению интеграции" России и Беларуси.
Сегодня как-то скромно переговоры Путина и Лукашенко прошли, всего три часа и вышли на пресс-конференцию.
Лукашенко дали время найти причины не подписывать
Правда, ничего не подписали, но дорожные карты все согласовали, завтра еще правительства обсудят, а подписать до конца года. Если говорить по-русски - Лукашенко дали время найти причины не подписывать. Но в целом это все вообще ни о чем. Благие пожелания и клятвы в вечной дружбе тридцатилетней давности.
Огорчен я еще и тем, что, по словам Пескова, президенты ничего не ели. Надеюсь, что хоть после картошечки сварят, которую Лукашенко в Кремль возят. А Путину можно и подышать над картошкой, а то кашляет после тайги.
У меня по-прежнему большие сомнения насчёт объявленного согласования "всех 28 программ Союзного государства России и Беларуси" (СГРБ? Сгроб? Сугроб? СоюзГРИБ?). Отдаёт "героями- панфиловцами".
Главным итогом переговоров стала существенная скидка на газ: цены на него для Беларуси сохранятся на уровне текущего года. Кроме того, с 1 декабря 2023 года Путин и Лукашенко договорились объединить российский и белорусский рынки газа, нефти и электроэнергии.
Лукашенко, в рамках программы интеграции с Россией, будет получать газ за одну пятую стоимости.
А регионы, в рамках программы дезинтеграции с Россией, будут этот банкет оплачивать.
При этом, как и раньше, сдавать свой трон Путину Лукашенко не спешит, хотя в денежной подпитке он отчаянно нуждается.
В заломленных руках Александра Григорьевича проступает отчаянная мольба к российскому президенту
Путин заявил о том, что сняты все ковидные ограничения по авиасообщению между Россией и Белоруссией. Сейчас есть 36 рейсов в неделю, а можно будет увеличивать их число до 200.
Никакой политической интеграции, по словам Путина, они с Лукашенко не обсуждали. Только экономику. Ну то есть порядок кормления режима Лукашенко, в том числе дешевыми энергоносителями и не менее дешевыми, то есть вообще невозвратными, кредитами, а в обмен... Да ничего не надо, русские же добрые люди.
В заломленных руках Александра Григорьевича, и в его посадке проступает такая отчаянная мольба к российскому президенту, что на это почти невозможно смотреть.
И судя по совершено убитому выражению лица, с каким Лукашенко вышел на итоговую пресс-конференцию, мольбы не были услышаны, и осталось одно только отчаяние.
Можно до бесконечности смотреть на то, как течет вода, как горит огонь, как Лукашенко называет белорусов и русских «практически единым народом» и просит денег.
И деньги эти белорусский диктатор исправно получает. Некоторые политологи заверяют публику, что Путин сам выбирает такой ход событий.
Путин и Лукашенко провели пресс-конференцию по итогам переговоров. Они договорились обо всех 28 программах интеграции, кроме единой валюты. Общая промышленная политика, в том числе общая доступность к госзаказу. Общий рынок газа с едиными ценами. Общий рынок нефти. Россия даст Белоруссии новые кредиты. Цена на газ будет практически российская. Это то, чего Белоруссия добивалась так долго. В общем, интеграция России и Белоруссии теперь пойдет быстро в экономике. Путин заявил, что политическая иинтеграция будет только после успехов в экономической интеграции.
Поглощения Белоруссии Российской Федерацией – не будет
В тот же день начинаются совместные военные учения Запад 2021. Путин фактически поддержал политику Лукашенко по жесткому подавлению польского мятежа в Белоруссии и, получается, в том числе и жесткие сроки, типа 10 и 11 лет оппозиционерам. Путин поддержал и позицию Белоруссии по миграционному кризису с Литвой, Польшей и ЕС. Россия и Белоруссия стремительно сближаются. И, кажется, больше на условиях Белоруссии.
Рубрика "Что и требовалось доказать". Поглощения Белоруссии Российской Федерацией - не будет. "Единой валюты не будет, по рекомендации Центробанка и НБУ этот вопрос отложили, поскольку страны к этом еще не готовы. Но в любой момент могут вернуться и рассмотреть его снова, пояснил Лукашенко.
Путин отметил, что для начала нужно сблизить макроэкономическую политику Центробанка и НБУ и это заложено в тех договоренностях, которые сейчас достигли. Действовать нужно очень аккуратно, отметил президент России".
Другие не скрывают скепсиса по отношению к "дорожной карте интеграции".
Я давно отношусь к «интеграции» с пессимизмом: никакого «аншлюса», о котором постоянно говорят в России, не предвидится. А.Лукашенко вряд ли сдаст свой единственный актив – белорусский суверенитет, – а если Кремль выкрутит ему руки, попытка ликвидировать белорусскую государственность вызовет в соседней республике ответ, по сравнению с которым прошлогодние протесты покажутся «цветочками». При этом нельзя не видеть, что – в отличие от Крыма – Белоруссия не является значимым фактором накачки внутриполитического капитала: даже при всех проблемах «Единой России» за неё готовы проголосовать 27-29% россиян, а присоединение Белоруссии поддерживают не более четверти граждан.
Лукашенко вряд ли сдаст свой единственный актив – белорусский суверенитет
А.Лукашенко выбрал хороший момент для очередной поездки к В.Путину. Наверное, уже выкопана и высушена картошка, которую он традиционно возит в Кремль, заготовлены копчёности и настойки. В Москве тем временем уже раздали предвыборные подачки избирателям, и, наверное, осталось ещё что-нибудь, на что могут претендовать верные друзья. Уверен: с пустыми руками белорусский диктатор в этот раз из Москвы не уедет.
Опять вся лента про то, что Путин сломал Лукашенко, что наконец-то в обмен на скидки и деньги - настоящая интеграция.
Но смотреть надо не на совместные заявления по итогам преговоров в Москве, а на домашнюю реакцию Луки. Вот у себя дома, в окружении лояльных журналистов и собственных чиновников, на встрече с какими-нибудь доярками из под Мозыря начинается настоящая российско-белорусская дипломатия. Там Александр Григорьевич дает грозную отоповедь всем тем, кто посягает на суверенитет, который, как известно, не продается. А после отоповеди реальный откат, начинают запятые по документам двигать, сроки менять, формулировки править. До следующих переговоров. А потом все заново.
Этой схеме уже три года. С чего бы сейчас чего-то поменялось?
Но и Москва своих позиций не сдает, отмечают комментаторы.
Лукашенко двадцать лет как осла на гору тащили объединяться, а он имитировал бурную деятельность, но изо всех сил упирался. Теперь жалобно смотрит в сторону Запада, ведь его независимость держалась на постоянном шантаже Москвы объятиями с Польшой и Литвой. Но после [демарша] с самолётом Протасевича дверь на Запад навсегда закрылась. Остались только счета в Турции и Эмиратах. Китай тоже отвалился. А у Москвы кончается терпение.
Задача заключалась в том, чтобы не допустить "украинизации" Белоруссии
Интеграция Белоруссии для Путина в последние три года - это безальтернативный вопрос времени и цены. Работа над этим велась крайне активная, а геополитически задача заключалась в том, чтобы не допустить "украинизации" Белоруссии ("цветные революции", прозападные настроения и раскол). Белоруссия сегодня для Путина - это отчасти (конечно, с миллионом оговорок) как Украина в 2002-2003 - тогда Кучма едва не договорился о газотранспортном консорциуме, и о вступлении в Единое экономическое пространство. Но тогда Россия была еще не такая зубастая, а Украина уже во всю крутила с Западом. Белоруссия в этом плане - геополитически девственная, поэтому никуда ее Путин не отпустит. За нынешними событиями, вероятно, скрывается двухходовка - предварительные интеграционные планы с целью экономического, налогового, оборонного (военная база?) и прочего сближения, и "второй пакет" - единая валюта и политическая унификация. Первый этап - как троянский конь - позволит зайти на белорусское поле, открыв возможности для второго этапа - решения "проблемы Лукашенко" и настоящей интеграции. Так что игра только начинается, но мечты не всегда сбываются.
Диалог Путина и Лукашенко пытается представить себе писатель Максим Горюнов:
- давай ещё раз, хорошо?
- давай!
- у тебя есть корова, так?
- карова, ага
- тебе нужны деньги, так?
- грошы очэнь нужны, точна
- ты предлагаешь мне купить у тебя корову, правильно? я тебе деньги, а ты мне корову, да?
- ты мне грошы, ага!
- но корову ты мне не собираешься отдавать, я правильно понимаю?
- никагда! карова мая! карова - эта святое,
карова - эта как радная маць!
- тогда зачем мне покупать у тебя твою корову?
- атличная карова, паглядзи какая!
- сейчас будет важный вопрос. готов?
- да!
- я буду медленно говорить, хорошо?
- да!
- ты
- я!
- хочешь
- хачу!
- меня обмануть
- ты што?! я очэнь сильна страшна чэстный! я прама абиделся сичас! абидна мне! у вас сэрца нету!
- извини что обидел. я просто хочу чтобы у нас всё было понятно и прозрачно.
- извини на булку не намажэшь!
- давай ещё раз, хорошо?
- давай!
- у тебя есть корова, так?
- кароука мая! кароука!
Многих развлекло то, что Путин походя сравнил Лукашенко с "Талибаном" (запрещенным в РФ).
А вот это мощно!
Путин сравнил Лукашенко с запрещенным даже ООН "Талибаном". Типа вот мир с талибами общается, а с Лукашенко нет, хотя он к власти на выборах пришел...
Отлично сравнил же!
Можно долго рассуждать о том, кто остался в выигрыше по итогам этих переговоров, но проиграл, очевидно, народ Беларуси, считает оппозиционный политик Леонид Гозман:
СОЮЗ ДИКТАТОРОВ
Похоже, брату нашему, Александру Григорьевичу, все же, выкрутили руки. Совсем влиться в состав России он не согласился и до этого, судя по некоторым ремаркам Путина, еще очень далеко. Но на многое и согласился, сделав столь нужные Путину подарки к выборам.
Кто выиграл, а кто в проигрыше?
Выиграл, немного наш режим и лично Путин В.В. Никакой особой радости от сближения с Беларусью не будет, но, во-первых, начальство живет в прошлом и этого не понимает, во-вторых, базовым электоратом ЕР это будет восприниматься, все же, в плюс, что важно на фоне масштабных минусов. Что-то,¸ наверное, в обмен на его хорошее поведение, пообещали и Лукашенко.
А кто проиграл?
Главным проигравшим от укрепления союза двух диктатур является народ Беларуси
Главным проигравшим от укрепления союза двух диктатур является народ Беларуси. Пока Беларусь независима, шансы на интеграцию в Европу сразу же после падения режима Лукашенко, очень велики. Беларусь же в объятья нашей империи будет разделять ее судьбу, а нам, скорее всего, еще некоторое время пребывать в нынешнем состоянии.
Я полагаю, проиграл народ России. И потому, что праздник восстановления единства будет оплачиваться рядовыми гражданами России, и, главное, потому, что к тем территориям, где нас ненавидят как оккупантов и поработителей добавляется и Беларусь. Собственно, отношение к нам стало ухудшаться с самого момента открытой поддержки Лукашенко после его провала на выборах. Но теперь будет еще хуже.
Впрочем, надеюсь, все это в обозримом будущем закончится!
Но пока в Беларуси продолжаются аресты и репрессии.
Знаете ли вы, что...
В Беларуси 61-летнего мужчину арестовали на 30 суток за выкрикивание лозунга "Жыве Беларусь" в троллейбусе. Минчанин рассказал, что поспорил с двумя мужчинами на шоколадку, что крикнет лозунг. Оказалось, это были милиционеры в гражданском.
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