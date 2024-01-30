В Беларусь, предположительно, доставлена военная техника из Китая

В Минск в начале января четыре раза за четыре дня прилетал транспортный самолёт "Боинг-747" из китайского города Урумчи. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", назвав такую активность китайской грузовой авиакомпании Air China Cargo нетипичной. Группа, которая занимается отслеживанием перемещения в Беларуси военной техники, в том числе российской, предполагает, что рейсами из Урумчи в Беларусь доставлялась военная техника из Китая.

Исследователи не называют своих источников, однако обращают внимание в том числе на открытие данные. Рейсы прибывали в Минск четыре дня подряд - с 8 по 11 января, самолёт улетал из столицы Беларуси в Китай и затем возвращался обратно. В Минске он проводил примерно по три часа, что достаточно для проведения разгрузки. В аэропорту самолёт находился не на стоянках транспортно-логистического центра, а на стоянке, зарезервированной для обслуживания правительственных самолётов, в том числе тех, которыми пользуется белорусский руководитель Александр Лукашенко. "Груз, вероятно, не проходил таможенную очистку и сразу покинул аэропорт, т.к. вокруг места стоянки военному грузу негде расположиться, чтобы не привлекать дополнительного внимания и не стоять под открытым небом", - пишет "Беларускі Гаюн".

О какой именно военной технике может идти речь, не сообщается. В публикации отмечается, что на вооружении белорусской армии есть китайские бронеавтомобили, а китайские комплектующие используются для производства ракет РСЗО "Полонез".