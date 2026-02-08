В Белгороде 80 тысяч человек остаются без тепла

В Белгороде после обстрелов и аварий на коммунальных сетях без отопления утром в воскресенье оставались около 80 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Кроме того, около трех тысяч горожан остаются без газа и примерно тысяча — без электроэнергии, отмечает "Настоящее Время".

По словам Гладкова, "героические усилия энергетиков" пока не привели к восстановлению теплоснабжения. Процесс осложняется множественными порывами и повторными замыканиями при подключении сетей, отметил он.

В зданиях правительства области, администрации Белгорода, штаба "Единой России", филармонии, МКЦ "Октябрь", спортивных и культурных центрах открыты пункты обогрева, где можно зарядить телефоны и посидеть в тепле.

Накануне вечером после ракетного обстрела со стороны украинской армии в Белгороде случился блэкаут. Власти сообщили об ударе по "инфраструктурному объекту". По утверждению OSINT-аналитиков издания ASTRA, под атакой вновь оказалась ТЭЦ "Луч" — газотурбинная теплоэлектроцентраль, одна из основных энерго- и теплостанций Белгорода, обеспечивающая электричеством и теплом часть микрорайона Харьковская гора и другие районы Белгорода.

Поздно вечером в субботу украинским воздушным ударам подверглась и Брянская область, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, пострадали два человека. В результате удара в семи населенных пунктах было нарушено энергоснабжение. Губернатор утверждает, что удар был нанесен ракетами "Нептун" и "Хаймарс". Украинские военные удары не комментировали.

Минобороны России отчиталось об уничтожении за ночь 22 украинских БПЛА. В условиях военных действий подтвердить заявления сторон из независимых источников затруднительно.

Украинские военные в особенности в последнее время нередко обстреливают энергетические объекты. Российские военные осуществляют значительно более масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Эти атаки всё более осложняют жизнь мирного населения в середине зимы, приводя к масштабным отключениям электричества и теплоснабжения.