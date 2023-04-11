В Белгороде на территории аэропорта упал и взорвался беспилотник

В Белгороде на территории аэропорта имени Шухова в понедельник упал и взорвался неизвестный беспилотный летательный аппарат. Первыми об этом сегодня со ссылкой на источники сообщили телеграм-каналы Baza и Shot. Позже информацию о падении беспилотника подтвердило РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, пострадавших нет. Незначительные повреждения получило ограждение аэропорта, говорится в сообщении государственного информационного агентства.
По данным телеграм-каналов, беспилотник самолётного типа с неизвестным взрывным устройством атаковал аэропорт. Взрывом повреждены ограждение и кабель сигнализации аэропорта.
Аэропорт Белгорода перестал принимать гражданские рейсы с 24 февраля 2022 года - начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В конце февраля в Белгороде упали несколько беспилотных летательных аппаратов. Сообщалось об обнаружении обломков не менее трёх из них. Власти утверждали, что пострадавших в результате инцидента не было. Повреждения получили несколько домов и автомобилей.
- Приграничные с Украиной российские регионы –Белгородская, Брянская и Курская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
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