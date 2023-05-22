В Белгороде, по сообщениям источников, произошел взрыв

В центре Белгорода произошел взрыв, сообщил телеграм-канал "Медиазона". Дорогу у здания областного управления ФСБ перекрыли машины силовых ведомств и пожарных. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не комментировал взрыв в Белгороде, но сообщил о вечерней атаке дронов на административное здание в поселке Борисовка и два частных дома Грайвороне, пострадавших нет. Эта информация пока не подтверждена из других официальных или независимых источников.
Би-би-си обращает внимание на то, что несколько телеграм-каналов сообщили о взрыве в здании Управления ФСБ по Белгородской области. Об этом пишут со ссылкой на местные паблики украинский канал censor.net, антивоенная SOTA и прокремлевская Readovka, российский провоенный канал "Рыбарь", ссылающийся на свои неназванные источники и еще несколько "военкоров". Официального подтверждения этих сведений на момент написания новости нет.
Управление ФСБ по Белгородской области располагается в трехэтажном сером здании по адресу ул. Преображенская, 47. Censor.net разместил фотографии, а Readovka - видео пожарных машин вокруг похожего здания.
В Белгородской области в понедельник был введен режим "контртеррористической операции". Запрещено распространение любой информации, кроме выпущенной официальными источниками.
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