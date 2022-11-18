В Белгороде подготовили методичку для детей о поведении при обстрелах

Белгородский институт развития образования разработал методичку для детей пяти-семи лет, в которой рассказывается, как вести себя при обстрелах и обнаружении мин. Об этом родители дошкольников села Замостье рассказали телеграм-каналу "Осторожно, новости", позже фрагменты из рекомендаций опубликовал "Дождь".

Методичка под названием "Блокнот безопасности дошкольника" состоит из трех блоков: "Осторожно, опасность!", "Осторожно, обстрел!" и "Осторожно, мины!". В каждый из них входят стихотворения и задания, к примеру: «Раскрась те предметы, куда невозможно спрятать мину "Лепесток"», «Обведи те силуэты, к которым нельзя подходить при обстреле» или «Восстанови половинку дома и обведи подвал, куда нужно бежать при обстреле».

Родители остались недовольны рекомендациями, так как сочли, что воспитанникам детских садов не нужно рассказывать о реалиях войны. "Мой ребенок не обращает внимания на все эти звуки, главное — чтобы родители не поддавались панике. Хочется нормальное детство детям дать — без СВО", — сказала телеграм-каналу "Осторожно, новости" жительница села Замостье.

После публикаций в СМИ ректор Белгородского института стратегии развития образования Михаил Шейченко сообщил, что работа над методичкой не завершена, она "сырая", "тиража нет", а образцы "были направлены в территории для того, чтобы получить критику, рецензию".

Из приграничных с Украиной районов Белгородской области регулярно поступают сообщения об обстрелах. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к ударам.

Губернатор Вячеслав Гладков в октябре распорядился перевести все школы, колледжи и вузы Белгорода и десяти районов и округов области на дистанционное обучение . В середине ноября сообщалось, что в регионе работают над интерактивной картой бомбоубежищ и собираются размещать на улицах информацию о ближайших укрытиях.