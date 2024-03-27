В Белгороде предположительно беспилотник атаковал здание УВД

В Белгороде днём в среду произошёл взрыв, в результате которого было повреждено здание Управления МВД по Белгородской области. Об этом сообщают Sota, "База" и местные телеграм-каналы.

По их утверждениям, взрыв произошёл после того, как в здание врезался беспилотник. Губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков подтвердил удар беспилотника, не указав, о каком именно здании идёт речь. По его словам, есть одна пострадавшая.

Украинские военные предполагаемый удар пока не комментировали. В последние недели Белгород практически ежедневно подвергается обстрелам, по утверждениям российских военных, как правило, из систем залпового огня.

В ночь на 27 марта, как заявило Минобороны России, на подлёте к Белгороду сбили 18 ракет, выпущенных украинской армией из ракетной установки залпового огня "Вампир". Утверждается, что пострадал один человек.

Предполагаемый удар по зданию УВД практически совпал по времени с сообщениями об авиаударах российских войск по украинскому Харькову, расположенному в нескольких десятках километров от Белгорода. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, под удар попали жилые кварталы, есть погибшие и пострадавшие. Подробностей пока нет.