В Белгородской области 2000 человек остались без света из-за обстрела

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела был поврежден трансформатор на местной подстанции. От электроэнергии отключено более 2 тысяч человек, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, удар по Шебекино нанесли вооруженные силы Украины. Гладков добавил, что на место происшествия выехали его заместитель, глава Шебекинского района, МЧС, полиция и другие оперативные службы. По его словам, для полного восстановления электроэнергии понадобится два-три часа.
- Утром 10 октября города Украины подверглись массированным ракетным ударам. Удары были нанесены по столице страны Киеву, а также Днепру, Харькову, Житомиру, Николаеву, Кривому Рогу, ряду городов Западной Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаке подверглась вся территория страны, а главной её целью стали гражданские объекты, прежде всего объекты энергетики.
- 11 октября российские военные продолжили обстрелы городов Украины. Были атакованы несколько энергетических объектов во Львовской области. Удары привели к проблемам с энергоснабжением в городе. По некоторым данным, нанесены удары также по Ивано-Франковской области. Ещё одно попадание по объекту критической инфраструктуры было зафиксировано в Каменском районе Днепропетровской области. Оно также привело к падению напряжения в сети и дестабилизации работы ряда объектов. Ракетный удар был нанесён по Запорожью – в результате удара была повреждена школа, больница и несколько жилых домов. В Винницкой области дважды за день была атакована Ладыжинская ТЭС.
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