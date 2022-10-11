В Белгородской области 2000 человек остались без света из-за обстрела

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела был поврежден трансформатор на местной подстанции. От электроэнергии отключено более 2 тысяч человек, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, удар по Шебекино нанесли вооруженные силы Украины. Гладков добавил, что на место происшествия выехали его заместитель, глава Шебекинского района, МЧС, полиция и другие оперативные службы. По его словам, для полного восстановления электроэнергии понадобится два-три часа.