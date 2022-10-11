Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россия атаковала энергообъекты на западе Украины

Атака во Львовской области 10 октября 2022 года

Российская армия атаковала два энергетических объектах во Львовской области. По данным местных властей, произошли 3 взрыва. Удары привели к проблемам с энергоснабжением в городе.

По некоторым данным, нанесены удары также по Ивано-Франковской области.

Еще одно попадание по объекту критической инфраструктуры зафиксировано в Каменском районе Днепропетровской области. Оно также привело к падению напряжения в сети и дестабилизации работы ряда объектов.

Сообщается о взрывах в Ровенской и Винницкой областях.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG