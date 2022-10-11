Россия атаковала энергообъекты на западе Украины

Российская армия атаковала два энергетических объектах во Львовской области. По данным местных властей, произошли 3 взрыва. Удары привели к проблемам с энергоснабжением в городе.

По некоторым данным, нанесены удары также по Ивано-Франковской области.

Еще одно попадание по объекту критической инфраструктуры зафиксировано в Каменском районе Днепропетровской области. Оно также привело к падению напряжения в сети и дестабилизации работы ряда объектов.

Сообщается о взрывах в Ровенской и Винницкой областях.

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