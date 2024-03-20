В Белгородской области досрочно объявили школьные каникулы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о досрочном начале школьных каникул в приграничных с Украиной районах региона, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе, где накануне возобновились бои. Школьники в других районах области уйдут на каникулы по плану – с понедельника. Студенты вузов и колледжей продолжат учиться, но дистанционно, добавил глава региона.

Утром во вторник Гладков заявил, что из Белгорода и приграничных районов области будут эвакуированы девять тысяч детей.

Кроме того, по решению оперативного штаба Белгородской области, с 20 марта будет ограничен въезд в семь населённых пунктов Грайворонского городского округа, откуда ранее начали отселять жителей.

По словам губернатора, посты появятся на въезде в город Грайворон, а также сёла: Козинка, Гора-Подол, Глотово, Новостроевка-первая, Новостроевка-вторая и Безымено. На постах будут находиться сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и чиновники администрации. Они будут, в частности, обеспечивать безопасный проход жителей к их домам и хозяйствам, чтобы кормить скот и домашних животных. Власти продолжат уговаривать местных жителей покинуть свои дома, добавил Гладков.

С 21 марта жителям 16 населенных пунктов Грайворонского округа начнут выдавать бесплатные продуктовые наборы. Ранее в Белгороде временно прекратили работу рестораны быстрого питания "Вкусно и точка", не работает доставка "Вкусвилла". Закрыты торговые центры. Помимо этого, жителей 13 населенных пунктов власти освободили от оплаты жилищно-коммунальных услуг за март.

Во вторник на границе Украины с российской Белгородской областью возобновились бои. Об этом сообщают как российские провоенные телеграм-каналы, так и воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" (РДК) и другие состоящие главным образом из россиян добровольческие формирования.

В телеграм-канале РДК опубликовано видео боя, снятое, как утверждается, в селе Козинка – оно расположено неподалёку от границы в Белгородской области. На прошлой неделе, как утверждало российское Минобороны, украинские военные пытались взять это село, но атака была отбита.

Российский телеграм-канал "Рыбарь" подтверждает, что "столкновения идут в районе Козинки". Вечером во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграме, что в селе Козинка "сложная ситуация", и власти не могут эвакуировать оттуда семь человек, поскольку к ним "затруднён подъезд" из-за постоянных обстрелов.

Всего за неделю в Белгородской области в результате обстрелов и боёв погибли уже 16 человек, а около 100 получили ранения.

После начала российского широкомасштабного вторжения в Украину Белгородская область нередко подвергается обстрелам, а в мае-июне прошлого года на её территорию на некоторое время проникли отряды РДК. Новые попытки прорыва границы начались в начале прошлой недели. В Главном управлении разведки Украины заявляют, что РДК и другие подобные формирования (легион "Свобода России", "Сибирский батальон") действуют самостоятельно, но украинские военные оказывают им поддержку. Президент России Владимир Путин за последние дни дважды призвал расправиться с бойцами этих формирований, назвав их предателями.