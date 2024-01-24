В Белгородской области, по всей вероятности, упал самолёт

В Белгородской области, по всей вероятнояти, упал самолёт. Предположительно, речь идёт о военно-транспортном Ил-76. Такие использует российская военная и гражданская авиация.



Первым об инциденте сообщил источник телеграм-канала 112. Белгородские паблики выкладывают видеозапись крушения. Борт падает с большой скоростью и взрывается.



Сообщается, что авиакатастрофа могла произойти у хутора Кривого. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

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