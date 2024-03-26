В Белгородской области при обстреле ранены пять человек

Белгородская область в ночь на 26 марта вновь подверглась обстрелу. В Белгороде пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Повреждения, по его словам, получили 20 частных жилых домов и хозяйственное здание.

В селе Головчино в Грайворонском городском округе, который находится на границе с Украиной, под обстрел попало здание пожарно-спасательной части, говорится в сообщении регионального МЧС. Ранены двое пожарных, один из них – начальник караула – тяжело. Пострадала также местная жительница. Она была госпитализирована с осколочными ранениями.

Повреждены здание пожарной части, четыре частных дома, социальный объект, шесть автомобилей, один из которых сгорел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее он заявил о 13 сбитых воздушных целях над Белгородом и его окрестностями. Минобороны России отчитывалось об уничтожении 13 реактивных снарядов систем залпового огня "Вампир" и двух "Градов".

Гладков также рассказал, что этой ночью власти не стали включать сигнал ракетной опасности, чтобы люди "не выскакивали" на улицу. Во время ракетного обстрела находиться на улице опаснее, чем оставаться дома, считает он, но предлагает жителям обсудить, надо ли включать оповещения в ночное время.

Жители Грайворонского района ранее запустили петицию, адресованную Владимиру Путину, в которой просят "не бросать" их под обстрелами.

Граничащая с Украиной Белгородская область России, и, в частности город Белгород, регулярно подвергаются обстрелам. Только за последнюю неделю, согласно заявлению губернатора Вячеслава Гладкова, погибли 16 и пострадали более ста местных жителей. Российские власти обвиняют в обстрелах Украину, Киев эти события обычно не комментирует.