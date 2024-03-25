Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы "Соловьев Live" назвал жалобы, поступающие от жителей приграничного с Украиной Белгорода, регулярно попадающего под обстрелы, "мерзкой истерикой". Он призвал их "заткнуться".

Речь в эфире зашла о тех жителях Белгорода, которые просят федеральные власти не забывать о них на фоне теракта в концертном зале "Крокус Сити холл". Соловьёв, кроме прочего, назвал их "тварями", которые "притворяются блогерами".

После этого, рассказало издание "Медуза", жители Белгорода начали массово оставлять комментарии на странице шоу "Соловьёв Live" в социальной сети "ВКонтакте". В частности телеведущему предложили переехать в город вместе с детьми и "уютной телестудией" и показать пример поведения под обстрелами.

Также на странице программы пользователи из Белгорода оставляют хештег "#СоловьевПриезжайБелгородЖдет".