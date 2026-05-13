В Белгородской области с рельсов сошла электричка

В Белгородской области 13 мая сошёл с рельсов пригородный электропоезд. Это произошло в Яковлевском округе к северу от Белгорода. Губернатор региона Вячеслав Гладков написал, что машинист электрички "Разумное - Томаровка" экстренно затормозил из-за "отсутствия около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства".

Впоследствии, однако, губернатор отредактировал свой пост и убрал упоминания о взрывном устройстве. Внимание на это обратил "Дождь". Теперь сообщается, что отсутствие полотна "могло быть вызвано повреждениями", какими именно - не сообщается. Из-за чего был отредактирован пост, неизвестно.

Утверждается, что с рельсов сошла "половина вагона". Одна пассажирка получила травмы. Всего в электричке было около 15 человек. Сообщается, что на месте работают сапёры, другие подробности пока не известны.

После начала российского вторжения в Украину произошло несколько случаев подрыва железнодорожного полотна в приграничных регионах России или схода составов с рельсов по неустановленным причинам. В последний раз несколько таких случаев фиксировалось в конце мая - начале июня прошлого года. В Брянской области тогда, как утверждается, в результате подрыва автомобильного моста, который рухнул на пассажирский поезд, погибли 7 человек. Сообщалось также о подрывах полотна в Курской, Брянской, Воронежской и Белгородской областях в период с 1 по 6 июня 2025 года. Российские власти квалифицировали эти события как теракты и обвиняли в них Украину. При этом в нынешнем году о таких случаях не сообщалось.