В Белграде пройдут повторные выборы. Их проведения добилась оппозиция

В Сербии правящая партия согласилась на проведение в Белграде новых муниципальных выборов - после массовых протестов оппозиции и негативных оценок голосования, проведённого 17 декабря прошлого года, со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Оппозиция обвиняла власти в фальсификациях на выборах в Белграде, утверждая, что официальные итоги голосования, согласно которым ни одна политическая сила не получила большинства, не отражают волю избирателей. В конце декабря и январе в Белграде проходили массовые протесты.

28 февраля БДИПЧ ОБСЕ в своём докаде о выборах в Сербии отметила множественные нарушения демократических стандартов в ходе голосования, в частности создание преимуществ в СМИ для правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича, а также нецелевое использование общественных фондов. В докладе говорится о том, что для участников выборов были созданы неравные условия. Хотя прямых обвинений в фальсификациях не прозвучало, исполняющий обязанности мэра Белграда и заместитель председателя главы правящей партии Александар Шапич 2 марта объявил, что партия "не боится" новых выборов и согласна на них, чтобы добиться полной легитимности голосования.

Ранее серьёзно отнестись к выводам БДИПЧ ОБСЕ и провести в Белграде повторное голосование призвал сам президент Вучич. При этом ранее представители властей называли протесты оппозиции "попыткой цветной революции".

Дата нового голосования должна быть назначена в течение 30 дней.

Оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" назвала согласие властей провести новые выборы своей большой победой.

Как отмечает Балканская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода, президент Вучич, выступая с националистических позиций и не порывая связи с Россией, в то же время стремится сохранить хорошие отношения с Европейским союзом. Сербия является кандидатом на вступление в ЕС.