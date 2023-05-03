В Белграде школьник открыл стрельбу на уроке. Погибли не менее 10 человек

В школе в Белграде ученик 7-го класса открыл стрельбу из пистолета. Погибли, по меньшей мере, 9 человек – восемь учеников и охранник, ещё семеро ранены, сообщает издание "Вечерне новости". Informer и B92 пишут о десяти погибших – восьми учениках, охраннике и учителе. Ещё как минимум трое получили ранения.

По словам родителей, пострадали 16 детей, передает Blic. Один из школьников находится в реанимации в критическом состоянии.



Стрелок задержан, по предварительным данным, он действовал в состоянии наркотического опьянения. Сам он заявил, что открыл стрельбу, потому что "психопат". У школьника нашли два пистолета и рюкзак, в котором лежали "коктейли Молотова", пишет Informer.

По информации МВД Сербии, 14-летний подросток стрелял из пистолета, принадлежащего его отцу. При себе у него было пять полных обойм.

Как пишут СМИ, подросток устроил стрельбу в школе "Владислав Рыбникар" в белградской общине Врачар. Это произошло на уроке истории после того, как он получил плохую отметку.

Это первый подобный случай в Сербии за несколько лет – четыре года назад произошла стрельба в средней школе в городе Велика-Плана, примерно в 100 километрах от Белграда, тогда никто не пострадал.



После Балканских войн 1990-х годов на руках у населения осталось огромное количество стрелкового оружия, отмечает Русская служба "Би-би-си".

По данным Обзора стрелкового оружия 2018 года, граждане региона имеют в девять раз больше оружия, чем армия и полиция, а по количеству оружия на душу населения лидируют Сербия и Черногория.