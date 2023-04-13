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Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев получил пожизненный срок

Ильназ Галявиев (архивное фото)

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному сроку лишения свободы 21-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии в Казани в мае 2021 года. Тогда погибли девять человек .

Суд признал Галявиева виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, а также в изготовлении и хранении взрывчатки. Потерпевшими по данному делу проходят более 600 человек.

Ранее обвинение просило , чтобы первые пять лет наказания Галявиев отбывал в тюрьме, а последующие — в колонии строгого режима. Адвокат в свою очередь просил освободить подсудимого от уголовной ответственности и направить на лечение.

По версии следствия, утром 11 мая бывший ученик казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев, вооружённый легально приобретённым охотничьим ружьём, зашёл в школьное здание и открыл стрельбу. Погибли девять человек – семь учеников и два преподавателя, более тридцати человек пострадали. Галявиев сдался полиции. На первом допросе он заявил, что некоторое время назад понял, что является Богом, и "начал ненавидеть всех". В июле, по результатам первой психолого-психиатрической экспертизы, Галявиев был признан невменяемым в момент совершения преступления. Однако в ноябре после повторной экспертизы его признали вменяемым.

В декабре 2021 года Галявиеву были предъявлены обвинения.В Следственном комитете тогда заявили, что Галявиев признал свою вину в полном объёме и раскаялся. По версии следствия, причиной его поступка стало "стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".

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