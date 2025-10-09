В Бельгии готовилось покушение на премьера де Вевера и других политиков

Власти Бельгии сообщили в четверг о предотвращении попытки покушения на премьер-министра страны Барта де Вевера.

В прокуратуре и в окружении премьера отметили, что нападения готовились и на других бельгийских политиков. Заместитель главы правительства, глава МИД Максим Прево назвал информацию "крайне шокирующей". "Это подчёркивает, что мы сталкиваемся с реальной угрозой терроризма, и что нам следует сохранять бдительность", - написал Прево в соцсети X.

Бельгийская прокуратура сообщила о троих арестованных в рамках этого дела. Следствие отметило, что есть признаки подготовки теракта под влиянием джихадистов. В сообщении прокуратуры также указано, что в ходе обысков в домах подозреваемых в Антверпене был найден предмет, похожий на взрывное устройство, а также пакет с поражающими элементами.

Правительственные источники в Бельгии рассказали, что преступная группа планировала использовать взрывчатку, размещая её на беспилотниках.

В марте 2016 года в результате взрывов террористов-смертников в аэропорту Брюсселя и в метро города погибли 32 человека. Ответственность за атаки взяла на себя группировка "Исламское государство", признанная террористической во многих странах. В октябре 2023 года человек, назвавший себя боевиком-исламистом, застрелил двух граждан Швеции, которые приехали в Брюссель на международный футбольный матч.