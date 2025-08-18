В Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проводят встречу в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. На сайте Белого дома идёт прямая трансляция.

В начале встречи Трамп поблагодарил президента Украины за визит и сказал, что есть продвижение на пути к миру в Украине. По словам президента США, если всё "пойдёт хорошо", то должна быть организована трёхсторонняя встреча с участием лидеров России, Украины и США, Зеленский выразил готовность к такой встрече.

Оба лидера ответили на вопросы журналистов.

Трамп вновь заявил, что необходимо достичь мирного соглашения. По словам президента США, урегулирование в Украине должно быть устойчивым, Трамп также заявил, что убеждён в том, что российский президент Владимир Путин стремится завершить конфликт. О возможных сроках завершения войны при этом президент США не сказал.

По словам Трампа, США будут "вовлечены" в гарантии безопасности в Украине, но президент США не сказал, в какой форме. Он высказал мнение, что Украина не будет принята в НАТО, но получит достаточные гарантии безопасности.

Президент США выразил сомнение в возможности прекращения огня до достижения мирного соглашения. Украина ранее была на это согласна, а Россия - нет. По мнению Трампа, мирное соглашение может быть выработано и без паузы в боевых действиях.

Президент Украины заявил, что в стране обязательно пройдут выборы, но в условиях войны их организовать невозможно. Выборы должны были пройти ещё в прошлом году, однако украинское законодательство запрещает их проводить в условиях военного положения, поэтому мандат Зеленского по-прежнему продолжается.

Зеленский также передал Трампу письмо для его жены Мелании, которая ранее направила письмо российскому президенту Владимиру Путину относительно судьбы вывезенных в Россию украинских детей.

Встреча Трампа и Зеленского организована спустя несколько дней после переговоров президентов США и России на Аляске.

Точное содержание российского видения мирного соглашения, которое представил Трампу Путин, не известно, однако источники ряда СМИ и американские официальные лица указывают, в частности, на требования Москвы об отказе от вступления Украины в НАТО и о как минимум де-факто признании российского контроля над захваченными Россией украинскими территориями. При этом ряд СМИ сообщал о том, что Москва требует вывода украинских войск со всей территории Донецкой области. Axios при этом со ссылкой на свои источники пишет, что Трамп не согласился с этим требованием Путина в ходе переговоров на Аляске, и из-за его позиции российскмй президент якобы отступил от своего требования. Ни Белый дом, ни Кремль эту публикацию не комментировали.

Зеленский неоднократно заявлял, что передача территорий другому государству противоречит Конституции Украины. Вместе с тем украинский президент говорил, что готов обсуждать территориальный вопрос с Трампом и Путиным.

Предыдущая встреча Зеленского с Трампом в Белом доме в конце февраля завершилась досрочно после того, как президент Украины вступил с Трампом и представителями его администрации в горячий спор. Президент США резко критиковал украинского лидера, который не согласился с ним по ряду вопросов, связанных с войной. После этого Трамп и Зеленский ещё несколько раз встречались, на этих встречах конфликтов уже не возникало. Издание Axios отмечает, что в Белом доме интересовались, наденет ли президент Украины костюм на встречу с Трампом. Зеленский с момента российского вторжения в феврале 2022 года отказался от классических костюмов с галстуком. В понедельник он приехал на встречу с Трампом в чёрном пиджаке, но без галстука. Президент США похвалил костюм Зеленского.

Во встрече принимают участие также высокопоставленные представители Украины и США.

В Белый дом ещё до Зеленского прибыли несколько европейских лидеров. Ожидается, что президент США встретится с ними отдельно после переговоров с Зеленским.

Новость дополняется