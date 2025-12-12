Президент США Дональд Трамп "крайне разочарован обеими сторонами этой войны", заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, Трамп "устал от встреч ради самих встреч", ему "больше не нужны разговоры, ему нужны действия".

Президент США позднее, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что Вашингтон был близок к заключению соглашения с Киевом и Москвой: "Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. На самом деле, за исключением президента Зеленского, его людям нравится концепция этого соглашения".

Трамп добавил, что мирный план состоит "из четырех или пяти разных частей".

"Немного сложно, потому что речь идет о разделе территории определенным образом, это не самое простое дело​. Это вроде сложной сделки с недвижимостью, помноженной на тысячу?" – сказал президент США, добавив, что это соглашение может помочь сохранить "тысячи и тысячи жизней".

Трамп отметил, что США примут участие в переговорах по мирному плану с представителями Европы и Украины 13 декабря при условии, что "будет хороший шанс" продвинуться в переговорах. "Мы не хотим тратить время", – добавил он.

По данным Axios, встреча состоится в Париже. В ней примут участие представители Франции, Германии, Великобритании и Украины. Кэролайн Левитт заявила, что вопрос участия американских представителей остается "пока неясным".