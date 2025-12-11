Зеленский рассказал о "компромиссном предложении" США по Донбассу

Представители Соединённых Штатов при обсуждении мирного урегулирования в Украине предлагают вывести украинские войска из подконтрольной сейчас Киеву части Донецкой области - в обмен на то, что российские войска на эти территории не зайдут, и они станут "демилитаризованной" или "свободной экономической" зоной. Об этом в четверг рассказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что американские представители считают такое предложение компромиссным, однако Украина не согласна с такой оценкой.

Зеленский подчеркнул, что вопрос контроля над Донецкой областью, а также Запорожской АЭС, остаётся одним из главных неурегулированных вопросов в ходе мирных переговоров. По словам Зеленского, Россия хочет в любом случае "получить под свой контроль весь Донбасс", и американцы "ищут какой-то формат", чтобы Украина могла на это согласиться. Однако, как сказал президент, Украина это "не воспринимает". По словам Зеленского, кроме того, самим американцам пока не ясно, кто будет управлять "демилитаризованной зоной" в случае вывода украинских войск.

Как сказал Зеленский, Украина исходит из того, что войска должны оставаться на линии соприкосновения. При этом он не исключил, что Украина может согласиться на отвод войск, но в том случае, если и Россия отведёт войска на такое же расстояние. Нынешний вариант мирного плана, по словам Зеленского, предусматривает вывод российских войск из оккупированных ими участков территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей - но не из Донецкой, Луганской, Запорожской или Херсонской.

Говоря о Запорожской АЭС, подконтрольной сейчас России, Зеленский отметил, что США хотели бы, чтобы станция была под совместным управлением. Президент Украины не исключил этого, но только при условиии вывода со станции и её окрестностей российских войск.

Окончательное решение по вопросу о территориях, подчеркнул Зеленский, должен принять народ Украины "в формате выборов или в формате референдума". В Украине неоднократно подчёркивали, что ради прекращения огня готовы оставить оккупированные территории под контролем России, но ни в коем случае не признавать их российскими де-юре.

Зеленский сообщил также, что в четверг прошло совещание с участием представителей Украины и США, в том числе главы Пентагона Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио, по вопросу о гарантиях безопасности Украины. В обсуждении принял участие и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Подробности пока не известны.

Дуже цінуємо активну роботу американської сторони на різних рівнях – не лише для закінчення війни, а й для гарантування Україні безпеки та недопущення нового вторгнення Росії. Це демонструє серйозність намірів Америки та налаштованість на результат.

В субботу 13 декабря, как сообщило в четверг издание Axios, в Париже должна пройти встреча высокопоставленных представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании, посвящённое обсуждению мирной инициативы США. Владимир Зеленский и европейские лидеры также хотят провести совместный телефонный разговор с Трампом, но он ещё не запланирован, сообщили Axios чиновник Белого дома и источник, знакомый с ситуацией.

Ранее представители Украины передали США свои согласованные с европейскими партнёрами предложения по очередной редакции мирного плана. Президент США Дональд Трамп накануне вновь призвал Зеленского скорее соглашаться на мирные предложения, часть которых ранее в Украине и ЕС называли неприемлемыми. Нерешёнными, помимо вопроса территорий, остаются вопросы гарантий безопасности или использования замороженных российских активов.