В белорусском МВД предложили лишать беженцев гражданства

Глава подразделения белорусского министерства внутренних дел выступил с инициативой лишать гражданства белорусов, сбежавших от режима Александра Лукашенко. Его слова из интервью приводит газета "СБ. Беларусь сегодня". На это обратила внимание Белорусская служба Радио Свобода.

"Люди, которые бежали из нашей страны, ненавидят ее и теперь работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусом", — заявил в интервью начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Вячеслав Орловский. По его словам, эта норма должна распространяться не только на натурализованных граждан, но и на граждан по рождению.

"Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? — заявил он. — В результате они не смогут свободно приехать в Беларусь, не смогут участвовать в избирательных процессах, общественной и политической жизни государства".

10 статья белорусской конституции гласит: "Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь.