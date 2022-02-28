В Бердянске безоружные местные жители окружили российских солдат

В городе Бердянск Запорожской области Украины, который, как сообщалось ранее, перешёл под контроль российских войск, местные жители вышли к зданию городской администрации, оцепленному солдатами армии РФ, и устроили стихийный митинг. Несколько сотен собравшихся на площади скандировали "Бердянск - это Украина", размахивали украинскими флагами и требовали от российских солдат "убираться домой". В результате военные сели в грузовик и покинули площадь.

Очевидцы публикуют в телеграме видео с места событий.

В понедельник, на пятый день после того, как Россия вторглась на территорию Украины, армия РФ нанесла ракетные и артиллерийские удары по Харькову и Броварам. Точное количество жертв обстрелов неизвестно. Cоветник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о "десятках убитых". Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил гибель одного и ранение шестнадцати местных жителей.