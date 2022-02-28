Поступают сообщения о массированном обстреле Харькова

В понедельник поступают сообщения о ракетных и артиллерийских обстрелах Харькова.

Cоветник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о "десятках убитых и сотнях раненых" при российских ракетных обстрелах Харькова в понедельник утром. Источник своих данных он не привёл. Позже мэр города Игорь Терехов заявил о том, что подтверждена гибель женщины, ранены ещё 16 местных жителей.

По информации Геращенко, которую он привёл в фейсбуке, город был массировано обстрелян из реактивных систем залпового огня "Град".

В социальных сетях появляются видеозаписи, сделанные местными жителями.

"Украинская правда" пишет, что обстрел велся по кварталу улиц Гвардейцев-Широкинцев, Дружбы Народов, проспекту Тракторостроителей.

"Это страшно, лупят из артиллерии просто по жилым домам. Посчитать потери пока невозможно. Возможно, дальше пойдет наступление", - цитирует издание замглавы областной администрации Романа Семенуху.

"РБК-Украина" пишет, что активные обстрелы продолжаются также вЧернигове.

Накануне российская техника уже входила в Харьков, однако город остаётся под контролем украинской армии.

Украинское агентство УНИАН сообщило ранее, что с территории аннексированного Крыма в направлении украинских городов вылетело большое количество бомбардировщиков и истребителей. Среди их целей были названы Киев, второй крупнейший город Украины Харьков, Николаев, расположенный вблизи Чёрного моря, и Херсон. DPA отмечает, что информация не может быть подтверждена из независимых источников.

В прошедшие сутки бои продолжались под Харьковом, Киевом, в Донбассе и на юге Украины.