В Берлине не нашли двух бывших членов "Фракции Красной армии"

В Берлине не смогли найти двух подозреваемых по делу леворадикальной группировки "Фракция Красной армии" (RAF), сообщает Der Spiegel. Ранее германские СМИ сообщили о задержании двух человек. Их личности не раскрывались.

После задержания ранее на этой неделе члена RAF Даниэлы Клетте полиция начала поиски двух её сообщников. Эрнст-Фолькер Штауб и Буркхард Гарвег, которых сегодня утром искали полицейские, вероятно, как и Клетте, десятилетиями проживали в Берлине.

Полицейская операция началась утром в воскресенье в промышленной зоне Фридрихсайна. В ней участвовали 130 человек. Полиция применяла огнестрельное оружие, но пострадавших не было.

65-летняя Даниэла Клетте, на арест которой суд вынес шесть постановлений, была задержана ранее на этой неделе в своей квартире в Кройцберге, в Берлине. Клетте идентифицировали с помощью отпечатков пальцев. Сейчас она находится в СИЗО. Несколько десятков лет она жила в Берлине под вымышленным именем.

"Фракция Красной армии" — немецкая леворадикальная организация, которая действовала в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. В Германии она была признана террористической.

По разным оценкам, с 1970 года до начала 1990-х жертвами RAF стали не менее 34 человек, в том числе полицейские, бизнесмены и политики. В 1989 году участники RAF убили главу Deutsche Bank Альфреда Херрхаузена и тяжело ранили его водителя. В 1991 году они убили главу Ведомства по управлению имуществом бывшей ГДР Детлева Карстена Роведдера.

Клетте, Гарвиг и Штауб относятся к третьему поколению RAF. Они разыскивались не только на основании участия в преступлениях группировки, но и за совершение нескольких нападений на инкассаторов.

В 1998 году "Фракция Красной армии" объявила о своем роспуске.