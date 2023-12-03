В Берлине прошла конференция "Европейский правозащитный диалог"

В Берлине состоялась ежегодная конференция "Европейский правозащитный диалог". В мероприятии приняли участие политологи, социологи, журналисты, правозащитники, политики, деятели культуры и активисты, эмигрировавшие в Берлин и другие страны до и после начала полномасштабной войны в Украине. Главной темой конференции стал поиск выхода из "повседневной катастрофы".

В дискуссиях обсуждалась ситуация с правами человека в России, отношение россиян к войне, возможности трансформации режима Кремля и помощи Украине.

Собравшиеся обсудили взаимоотношения уехавших и оставшихся в России представителей оппозиции, а также задачи и пути их объединения на фоне ведущейся Россией войны. Участники конференции обсудили возможности самоорганизации российской диаспоры, подчеркивая объективные трудности существования оппозиции в эмиграции.

Собравшиеся подчеркнули необходимость взаимодействия с европейскими политиками в вопросах получения гуманитарных виз и финансирования мероприятий и проектов российской диаспоры за рубежом.

Проект "Европейский правозащитный диалог" под руководством российского социолога и правозащитника Игоря Эйдмана проводится при поддержке МИД Германии в рамках программы "Расширение сотрудничества с гражданским обществом стран Восточного партнёрства и России".

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