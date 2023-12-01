Путин исключил адвоката Генри Резника из Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин своим указом в пятницу назначил новый состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Из Совета исключены адвокаты Генри Резник и Шота Георгадзе, журналист "Новой газеты" Леонид Никитинский и юристы Мара Полякова и Александр Мукомолов.

Все они известны как независимые правозащитники, высказывавшиеся против ужесточения в России политических репрессий. Генри Резник, бывший член Совета Федеральной палаты адвокатов, добровольно покинул эту должность в октябре 2022 года вместе с несколькими другими адвокатами. Они заявили, что не хотят юридически обслуживать решения российской власти о присоединении к России оккупированных областей Украины. Никитинский и Полякова подписали письмо в поддержку режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в "оправдании терроризма".

Резник и Никитинский объявляли, что выходят из президентского СПЧ, в декабре прошлого года. Нынешний указ Путина лишь фиксирует этот факт.

В СПЧ появились четыре новых члена. Один из них - глава "Российского антиглобалистского движения" Александр Ионов, названный в документе "общественным деятелем". Ионов известен своими доносами на физических лиц и СМИ, не согласных с политикой Кремля. В частности, после жалоб Ионова Минюст России в включил в реестр так называемых иностранных агентов издания "Медуза" и "Важные истории", а американский Бард-Колледж был признан "нежелательной организацией", его деятельность в России запрещена. В декабре 2021 года Ионов вошёл в Общественный совет при ФСИН, уточняет Sota. Ионов находится в санкционном списке США.