В Бишкеке задержан журналист-расследователь Болот Темиров

В Бишкеке задержан журналист-расследователь, ведущий канала Temirov Live Болот Темиров. Об этом сообщает Кыргызская служба Радио Свобода-Радио Азаттык.
Перед задержанием в офисе Темирова на протяжении нескольких часов проводились обыски. На выходе из офиса задержанный журналист заявил, что ему подбросили наркотики, а также изъяли из офиса все компьютеры.
Журналисты канала также рассказали, что милиция подкинула Темирову наркотики, а потом "показательно их обнаружила".
Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что получили заявление о том, что Темиров якобы принуждал некую девушку к употреблению наркотиков. Милиционеры представились сотрудниками службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД. Темиров доставлен в отделение милиции, пока неясно, предъявлено ли ему какое-то обвинение.
Как отмечает Радио Азаттык, 20 января на ютьюб-канале Temirov Live было опубликовано расследование о предполагаемой причастности родственников главы Комитета госбезопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева к деятельности государственной нефтяной компании “Кыргызнефтегаз”.
- В России летом 2019 года большой резонанс вызвало задержание журналиста-расследователя Ивана Голунова, у которого также якобы нашли наркотики. Спустя несколько дней он был отпущен, обвинения с него сняли. Впоследствии были арестованы полицейские, участвовавшие в его задержании. Их обвинили в том, что они подбросили Голунову наркотики, и приговорили к различным срокам заключения. При этом следствие не установило возможного заказчика провокации в отношении журналиста.
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