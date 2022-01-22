В Бишкеке задержан журналист-расследователь Болот Темиров

В Бишкеке задержан журналист-расследователь, ведущий канала Temirov Live Болот Темиров. Об этом сообщает Кыргызская служба Радио Свобода-Радио Азаттык.

Перед задержанием в офисе Темирова на протяжении нескольких часов проводились обыски. На выходе из офиса задержанный журналист заявил, что ему подбросили наркотики, а также изъяли из офиса все компьютеры.

Журналисты канала также рассказали, что милиция подкинула Темирову наркотики, а потом "показательно их обнаружила".

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что получили заявление о том, что Темиров якобы принуждал некую девушку к употреблению наркотиков. Милиционеры представились сотрудниками службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД. Темиров доставлен в отделение милиции, пока неясно, предъявлено ли ему какое-то обвинение.

Как отмечает Радио Азаттык, 20 января на ютьюб-канале Temirov Live было опубликовано расследование о предполагаемой причастности родственников главы Комитета госбезопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева к деятельности государственной нефтяной компании “Кыргызнефтегаз”.