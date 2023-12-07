В Бишкеке заявили, что соблюдают санкции против РФ "по возможности"

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев сообщил, что Бишкек "по возможности" будет соблюдать санкции, введённые Евросоюзом против России в ответ на военное вторжение в Украину.

По словам министра, Кыргызстан (страна входит в ОДКБ и ЕАЭС) согласился с просьбой Евросоюза соблюдать санкции против России. Однако отследить выполнение требований, получается не всегда, добавил Кулубаев. Он также подчеркнул, что Россия остаётся для его страны основным торговым партнёром.

"Мы не можем поддерживать Россию или Украину в конфликте, поэтому по возможности будем соблюдать санкции, так как некоторые товары могут касаться военной отрасли", - цитирует главу МИД Кыргызстана "Интерфакс".

Евросоюз неоднократно заявлял, что будет бороться с ввозом санкционных товаров в Россию обходными путями. В частности, в мае ЕС запретил транзит через Россию товаров двойного назначения.

В октябре в Люксембурге прошла встреча министров иностранных дел Евросоюза и стран Центральной Азии, на котором стороны договорились продолжить сотрудничество в предотвращении обхода санкций. Согласно новым предложениям, включённым в 12 пакет санкций, власти ЕС смогут вводить вторичные ограничения в отношении неевропейских компаний и третьих стран, если они переправляют в Москву европейские товары.

С начала полномасштабного российского вооружённого вторжения на территорию Украины сотни иностранных корпораций, компаний и брендов объявили о закрытии бизнеса в России, соответственно остановив и импорт продукции из-за рубежа. В ответ российские власти разрешил ввоз в страну иностранных товаров через третьи страны в рамках параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.