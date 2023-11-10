ОАЭ планируют ограничить реэкспорт европейских товаров в Россию

Объединённые Арабские Эмираты намерены ужесточить контроль над соблюдением санкций и ограничить реэкспорт из Евросоюза в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Союзники Украины давно добивались этой меры, так как ОАЭ были одним из основных российских маршрутов по обходу санкций. В итоге Абу-Даби решил резко ограничить продажу товаров двойного назначения в зоны военных конфликтов.

По данным Bloomberg, схожие меры рассматривает и Турция, но министерство торговли страны от комментариев отказалось.

Помимо ОАЭ, маршруты обхода ограничений идут через Турцию, Сербию и ряд государств Центральной Азии. С января по июль текущего года около 20 тысяч компаний поставили России товары двойного назначения на сумму более семи миллиардов долларов.

Агентство обращает внимание, что Евросоюз активизировал усилия по предотвращению обхода санкций в преддверии 11-го пакета ограничений в отношении России из-за её продолжающейся агрессии на территории Украины. Согласно новым предложениям, власти ЕС смогут вводить вторичные санкции в отношении неевропейских компаний и третьих стран, если они переправляют Москву европейские товары.

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