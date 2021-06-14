Журналист после избиения обвинил полицию в бездействии

Сотрудничающий с изданием Сибирь.Реалии журналист Андрей Афанасьев обратился в прокуратуру с заявлением на бездействие полицейских. Они не возбудили уголовное дело по факту избиения журналиста, хотя после инцидента прошло пять дней. Об этом Афанасьев сообщил редакции Сибирь.Реалии.

Неизвестные избили Афанасьева в Благовещенске 9 июня. Он сразу обратился в полицию. По его словам, полицейские пришли лишь на следующий день после нападения, взяли с него объяснения и опросили соседей. После этого из полиции позвонили один раз, чтобы уточнить – проходил ли он судебно-медицинскую экспертизу.

14 июня Афанасьев побывал в благовещенском отделе полиции №1. Там ему сообщили, что уголовное дело ещё не возбуждено. После этого он подал в прокуратуру жалобу на бездействие полицейских.

Журналист считает, что был избит не из хулиганских побуждений, а из-за своей профессиональной деятельности, поэтому расследовать такое дело должен Следственный комитет.

"Складывается ощущение, что полицейские выжидают, когда закончится шумиха вокруг этой ситуации, чтобы "замять" дело. И с каких пор воспрепятствованием журналисткой деятельности вдруг стала заниматься полиция? Есть 144-я статья в уголовном кодексе, которой занимается Следственный комитет", – пояснил Афанасьев.

Неизвестные напали на журналиста поздно вечером 9 июня во дворе его дома. По словам Афанасьева, когда он открывал дверь в подъезд, сзади подошел человек, который нанёс журналисту удар по голове. После этого три человека почти 10 минут избивали Афанасьева – до тех пор, пока их не спугнули прохожие. Нападавшие требовали "поменьше писать репортажей про достойных людей", называли свою жертву "американской подстилкой", а когда убегали, один из них сказал другому: "Отпишись домику".

Заявление с требованием расследовать ситуацию с Афанасьевым появилось на сайте Совета Европы 11 июня. Его инициатором выступил Комитет по защите журналистов – независимая американская организация, продвигающая свободу прессы. В этот же день президент РСЕ/РС Джейми Флай потребовал от российских властей провести расследование. На 14 июня ответа от России на заявление нет.

Ранее Андрей Афанасьев уже обращался с заявлениями в Следственный комитет из-за своих задержаний на митингах 23 и 31 января. Во время одного из этих задержаний с его несовершеннолетней сестрой "беседовал" сотрудник ФСБ.