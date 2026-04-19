В Болгарии на выборах лидируют сторонники экс-президента Радева

На парламентских выборах в Болгарии, которые состоялись 19 апреля, победу одерживает "Прогрессивная Болгария" - сторонники бывшего президента страны Румена Радева. Он ранее ушёл в отставку с президентского поста, чтобы попытаться выиграть выборы со своей партией и стать премьер-министром.

О лидерстве сторонников Радева свидетельствуют несколько экзитполов, данные которых приводят болгарские СМИ. По данным агентства "Мяра", "Прогрессивную Болгарию" поддержали более 38% избирателей. Экзитпол агентства "Тренд" даёт сторонникам Радева 39% голосов. Этого мало для того, чтобы получить в парламенте абсолютное большинство, однако практически очевидно, что без "Прогрессивной Болгарии" нельзя будет сформировать правительство.

Предварительные итоги подсчёта голосов будут известны утром в понедельник.

Выборы в Болгарии проводятся в восьмой раз за последние пять лет. К власти приходили и популисты, и проевропейски настроенные либералы, однако каждый раз коалиции оказывались недолговечными. Последняя коалиция просуществовала почти год, пока протесты против нового бюджета и широко распространенная коррупция не вынудили ее уйти в отставку в декабре. Радев обещает наконец принести стабильности и провести необходимые реформы, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

В то же время, оппоненты и некоторые западные аналитики называют 62-летнего Румена Радева пророссийским политиком. Он делал заявления против санкций в отношении России, встречался с российскими деятелями и в целом дистанцировался от проукраинского курса, хотя и посетил Украину, будучи президентом. Помимо прочего, в прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности он выступил с напоминанием о "плане Киссинджера", то есть уступке части украинских территорий "в обмен на суверенную, демократическую и свободную Украину" - в Киеве не раз заявляли о неприемлемости этого плана. Сам Радев заявлял, что будет выстраивать с Москвой отношения, основанные на прагматизме, а также отмечал, что не будет блокировать помощь Украине на уровне ЕС.