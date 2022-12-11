В Болгарии прошли уличные акции в поддержку российской активистки

Движение "За свободную Россию" провело синхронный митинг в болгарских городах София, Варна и Бургас в поддержку россиянки Ирины Дмитриевой и её дочери, которым болгарские власти отказали в предоставлении убежища. Об этом сообщается в фейсбуке организации.

В октябре Государственное агентство по делам беженцев отказало Дмитриевым в статусе беженца. В ведомстве решили, что в России им ничего не угрожает. Чиновники отметили, что государство их не преследовало, а значит они не подпадают под критерии для получения защиты.

Сама Дмитриева заявляет, что участвовала в антиправительственных и антивоенных акциях, к ней приходили с профилактическими беседами сотрудники полиции. В Болгарию она уехала после начала февральского вторжения в Украину. "Я не желаю ассоциировать себя с этой чудовищной фашистской страной, в которую Путин превратил Россию, с гражданами, поддерживающими убийства и варварство", — заявила она.

15 декабря суд в Болгарии должен рассмотреть апелляцию на отказ чиновников.