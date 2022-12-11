В Берлине 9-10 декабря состоялась конференция "Российское гражданское общество внутри страны и вне ее против войны, за права человека". Мероприятие было организовано проектом "Европейский правозащитный диалог" при поддержке министерства иностранных дел Германии. Партнёрами по организации конференции выступили также проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" и польская ассоциация "O Wolną Rosję" ("За свободную Россию").

В конференции приняли участие около 200 человек. Среди выступавших в подиумных дискуссиях были эксперты фонда "Русь сидящая", проекта "ОВД-Инфо", Сахаровского центра, Пражского антивоенного комитета, проекта "Ковчег", движения "Весна", немецкого НПО "Austausch", а также исследователи Варшавского университета, Ратгерского университета, университетов Карлштадта и Бонна. После выступлений экспертов в дискуссии участвовали как присутствующие в зале гости, так и зрители из России и других стран.

Конференция прошла под знаком начатой 24 февраля полномасштабной войны России в Украине. Эксперты и слушатели обсуждали вопросы российской диаспоры, к которой за месяцы войны, по различным данным, присоединилось до одного миллиона человек, а также возможности организации и объединения гражданских активистов в условиях вынужденной миграции. Руководитель "Европейского правозащитного диалога" Игорь Эйдман подчеркнул в своем выступлении необходимость создавать "горизонтальную платформу" всех гражданских инициатив и движений.

Подиумные дискуссии затрагивали темы прав человека в России и Беларуси, а также на оккупированных территориях Украины, помощи беженцам, ситуации в России в новой реальности, поддержки россиян, бегущих от мобилизации, задач гражданского общества в России и вне ее, статуса россиян в Европе, а также феномена "отмены" русской культуры.

Координатор правозащитных программ "Freies Russland Berlin" Алексей Козлов отметил, что "большая часть российского гражданского общества находится уже вне России". В свою очередь, политолог и директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис критично отозвался о стремлении россиян покинуть Россию, сделав упор на необходимости работать внутри страны "без пиара и паблисити".

Сергей Давидис из "Мемориала" подчеркнул, что "надо воздействовать на общество конкретных людей, живущих в России", у которых недостает антивоенного настроя. По словам Дарьи Беловой из инициативы "InTransit", необходимо обмениваться информацией и данными об инструментах привлечения граждан к работе НКО. Активист движения "Весна" Тимофей Мартыненко отметил "огромную поляризацию, возникшую между гражданскими активистами и народом".

В ходе дискуссий задавались многие острые вопросы, на которые не было готовых ответов. Самым главным из них был: как объединить российское общество вокруг антивоенной идеи. В целом конференция наглядно показала, насколько насущны, разнообразны и трудноразрешимы проблемы гражданского общества в России и за ее пределами.