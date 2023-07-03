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В больнице от ран умерла украинская писательница Виктория Амелина

Виктория Амелина

Украинская писательница Виктория Амелина умерла в больнице от ран, полученных при ракетном ударе российской армии по Краматорску 27 июня. Таким образом, число жертв атаки возросло до 13. Об этом сообщил в воскресенье Украинский ПЕН-клуб.

В момент ракетного удара Амелина была в в пицца-баре Ria Lounge с делегацией из Колумбии - политиком Серхио Харамильо, писателем Эктором Абадом и журналисткой Каталиной Гомес. Они тоже были ранены.

Виктории Амелиной было 37 лет, она — автор двух романов и детской книги, лауреат премии Джозефа Конрада- Коженевского, которую вручают молодым украинским писателям.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину она присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds и расследовала преступления российской армии на оккупированных и затем освобожденных территориях. Работала на востоке, юге и севере Украины — в частности, в Изюме, где нашла дневник похищенного российскими военными и убитого детского писателя Владимира Вакуленко.

"Прекратите войну!"
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"Прекратите войну!"

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Также Амелина начала работу над своей первой нон-фикшн книгой на английском, рассказывающей об украинских женщинах и их жизни во время войны.

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