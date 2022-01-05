"В большой неразведанной стране". Чем плох закон об археологии

О ярких находках археологов российские СМИ рассказывают охотно, особенно о кладах и об отдельных красивых или необычных предметах. Куда реже достоянием гласности становится уничтожение памятников древности. Исключение составляют совсем уж вопиющие события. В конце 2021 года в Государственной думе должны были рассмотреть во втором чтении законопроект, определяющий судьбу российского археологического наследия, но этого не произошло. Ведущие ученые из профильных институтов РАН выступили с резкой критикой документа. В результате закон не был принят, однако вовсе от него депутаты не отказались.

В октябре минувшего года в Подмосковье было срыто бульдозерами Щербинское городище для размещения на его месте строительного рынка. Это был большой и ценный для науки объект, лишь частично исследованный археологами. Теперь он безвозвратно утрачен на 90 процентов. Городище специалисты называли эталонным, оно могло бы дать еще много сведений о жизни дославянского населения в железном веке. У этого памятника — охранный статус выявленного объекта археологического наследия. Застройщик мог об этом не знать, но перед началом работ по закону он был обязан проверить через Службу охраны памятников, есть ли на земельном участке следы древности. В случае, если таких данных нет, он должен был обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы этой территории. Даст эксперт положительный ответ, значит, либо начнутся охранные раскопки до начала стройки, либо вообще последует полный запрет на какое-либо вмешательство.

Другой случай нельзя даже попытаться оправдать неосведомленностью, поскольку строительные работы были проведены не в чистом поле, а на территории, про которую всем все хорошо известно. Это городище в древнем кремле города Дмитрова. И тут по культурному слою тоже прошлись крупной строительной техникой. По инициативе местных властей и, что совсем уж необъяснимо, – руководства музея-заповедника “Дмитровский кремль” на городище возвели два сооружения – павильон в виде шатра под названием “Квадросфера” и детский аттракцион “Веревочный парк”. Городская прокуратура возбудила уголовное дело с требованием демонтировать постройки. Приставы даже их опечатали, однако 9 декабря городской суд отменил эти обеспечительные меры. Следующее заседание – в январе. Тем времене, в Дмитрове уже планируют продолжить застраивать городище развлекательными объектами, а вовсе не проводить раскопки.

Еще более плачевно в России обстоит дело с неразведанными памятниками. Научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН Сергей Чаиркин приводит характерный пример. Подобные истории могут рассказать многие его коллеги:

Лишь пожимают плечами и ссылаются на то, что к ним не поступали заявления

– Недавно мы поехали обследовать маленький участок в Каменске-Уральском. Там лыжная школа планирует построить мост через речку Каменку. Когда мы приехали, выяснилось, что несколько гектаров земли уже срезано под лыжный склон без всякой историко-культурной экспертизы и без всякого согласования. Почему-то в экспертизу попал только этот мостик, который не имел большого значения, там участок всего 15 на 20 метров.

Вообще-то, в целом у нас на территории Свердловской области ситуация улучшилась. Практически все землеотводы проходят экспертизу, но есть магнаты, которые умудряются эту обязательную процедуру избежать. Вокруг Екатеринбурга в последнее время было разработано 36 карьеров по добыче гранита. Из них только три карьера прошли историко-культурную экспертизу. Я и мои коллеги направляли в Управление охраны культурного наследия многочисленные запросы. Там лишь пожимают плечами и ссылаются на то, что к ним не поступали такие заявления от хозяйствующих субъектов, – говорит Сергей Чаиркин.

Неконтролируемая хозяйственная деятельность – одна из главных угроз памятникам археологии: курганам, могильникам, уже упомянутым городищам и так далее. В любом случае, это преступление. Согласно федеральному закону “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” (№73-ФЗ), историко-культурная экспертиза обязательна. И тут уж неважно, что собираются делать на новом месте – строить жилье, фабрику, прокладывать дорогу или рыть траншею для коммуникаций.

Понятное дело, строители от такого порядка не в восторге, поскольку у них возникают дополнительные траты. Самое же существенное – сроки начала работ могут сильно отодвигаться. В этом причина того, что в Госдуме оказался на рассмотрении законопроект, предусматривающий существенные поправки к действующему закону. Как выражаются археологи, это детище “строительного лобби”.

Главные претензии к законопроекту сформулировал на своей странице в фейсбуке научный сотрудник Центра археологических исследований в Великом Новгороде Кирилл Самойлов. Прежде всего, его не устраивает то, что порядок установления границ археологических памятников предлагается передать от федеральных органов региональным:

Особенно, если речь идет о наиболее “вкусных”, перспективных для застройки участках

"Это гибельно для памятников археологии, особенно для той их части, которая пока не известна ученым (а ежегодно в стране обнаруживаются сотни, если не тысячи таких памятников). Есть риск, что в условиях давления инвесторов и застройщиков региональным органам охраны памятников будет “проще” ограничить узкими рамками те территории, где нужна предварительная экспертиза, а остальное отдать под бесконтрольное хозяйственное освоение. Особенно, если речь идет о наиболее “вкусных”, перспективных для застройки участках.

Все расходы на определение границ территорий, где “имеются основания предполагать наличие объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия”, возлагаются на региональные бюджеты. Ввиду ограниченности региональных бюджетов есть все основания предполагать, что деньги на это выделяться не будут. В этих условиях, самым “простым” для регионального органа охраны культурного наследия решением будет определение этих границ без специальных исследований. В свою очередь, это приведет к тому, что значительная часть территорий будет подвергаться хозяйственному освоению без проведения предварительной государственной историко-культурной экспертизы".

Угроза показалась столь серьезной, что ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН спешно провели онлайн-конференцию с коллегами со всей страны. Практически все были единодушны: если новый закон примут, последствия будут катастрофическими.

Первым было выступление из Москвы. Замдиректора Института археологии РАН Ася Энговатова сообщила, что у нынешнего законопроекта есть предыстория:

Строители всегда оппоненты археологов, это понятно

– Возникла вся эта ситуация не сейчас, а еще в 2018 году. Ну, строители всегда оппоненты археологов, это понятно. Строители в 2018 году хотели в принципе снести всю систему государственной историко-культурной экспертизы, которая довольно успешно работала. Все было бы ничего, если бы была предложена хоть какая-то альтернатива. Дело в том, что у нас огромная страна, и она практически не разведана. Без предварительной экспертизы в форме обязательных разведок или в других формах любая стройка превращается в разрушение тех памятников, которые оказываются на соответствующей территории. Три года назад это удалось после очень большого сопротивления нашего сообщества остановить. Но взамен родилась уродливая система, которую можно описать такими словами: а давайте мы придумаем некие зоны, в которых как бы есть археология, загоним только туда археологов, чтобы эти зоны были поменьше, конечно, и пусть они там ведут работы, а везде, кроме них, нельзя вести работы.

Эта система научно не обоснованная, довольно сомнительная, такой нет нигде в мире

Эта система зон была выдумана строителями абсолютно спонтанно. Она научно не обоснованная, довольно сомнительная, такой нет нигде в мире. Понятно, что прогнозных оценок подобного рода дать невозможно. Тем не менее, министерству культуры было поручено это разработать. С помощью академического сообщества Министерство культуры, в конце концов, придумало систему “от обратного”. То есть было предложено найти те зоны, в которых уж точно не надо проводить работы. К примеру, в карьерах или на местах, где уже есть объекты капитального строительства. Эта работоспособная система получила все согласования, включая Минстрой и президента Путина.

Произойдет распад единого культурного пространства. Надо же понимать, какую роль играет менталитет очень многих народов

И все же строители решили, что их это не устраивает. Инициатором выступила Москва, где создали свою систему. Она сейчас существует параллельно. Благодаря письму Собянина, эта система очень быстро прошла согласования. Министерство культуры решило ни с кем не связываться, и, в результате сейчас фактически существует два альтернативных варианта. Конечно же, московский вариант рассматривается строителями как приоритетный, и именно его они пробивают. В этом законопроекте сделано несколько очень грубых ошибок. Они хотят, чтобы у каждого региона была своя автономная система. Понятно, что на практике все будет определять губернатор и строители, а они специально не станут выделять финансирование для развития этих зон. Это приведет к очень серьезным проблемам, в том числе к территориальной раздробленности. Произойдет распад единого культурного пространства. Надо же понимать, какую роль играет менталитет очень многих народов, которые населяют нашу страну. Представляете, что будет, если, к примеру, ингуши сделают одну систему, а чеченцы другую систему. Есть ощущение, что такие резоны помогли сейчас остановить фактическое принятие этого законопроекта в парламентском Комитете по строительству. Наши письма заставили их немножко призадуматься.

Я убеждена, что в нашей большой и очень неразведанной стране должна быть обязательная система разведок перед стройкой. Что эта система должна быть общей, на единых принципах для всей страны. Что система перспективных зон не научная, ее не стоит принимать за основу.

Для стройкомплекса могу предложить единственный компромисс. Для городов, которые в основном и подвергаются крупной, тотальной застройке, должна быть какая-то особая система (но опять-таки по всей стране), которая позволяет на территориях будущей застройки провести разведку и дальше уже не тратить деньги инвесторов, а самое главное – не тратить время. Наверное, на таких локальных участках мы, археологи, в состоянии провести предварительные разведки.

Этот законопроект приведет к катастрофическому уничтожению не выявленных памятников

Денис Волков – директор Центра историко-культурного наследия Амурской области. Кроме того, что важно, этот археолог является государственным экспертом. К претензиям, высказанным Асей Энговатовой, он добавляет свои аргументы:

– Мы были шокированы тем, что в очередной раз пытаются уничтожить институт историко-культурной экспертизы, ведь она позволяет выявлять новые археологические объекты. Благодаря ей у нас в Амурской области ежегодно выявляется по несколько десятков памятников. Очень настораживает в законопроекте позиция, которая позволяет исключить ряд территорий из экспертизы. В частности, земли сельхозназначения. В нашем регионе это огромные пространства Амурско-Зейского плато и Зейско-Буреинской равнины. Все крупные строительные проекты осуществляются как раз на этих территориях, для чего земли из “сельхозки” переводятся в земли промышленности. Соответственно, этот законопроект приведет к катастрофическому уничтожению не выявленных памятников.

Руководитель кемеровской лаборатории археологии Института экологии и человека Алексей Марочкин поясняет, почему особенно болезненно отнеслись к поправкам в закон ученые из Сибири и Дальнего Востока:

В национальных республиках, вроде Алтая или Тувы, уже привыкли использовать историческое наследие как ресурс экономического развития

– Азиатская часть России очень слабо изучена. При этом именно в азиатской части находится подавляющее большинство регионов с экономикой так называемого ресурсного типа. Здесь происходит в больших объемах добыча полезных ископаемых. Здесь высокий уровень техногенной нагрузки на ландшафты. Кузбасс в полной мере относится к таким регионам. У нас ежегодно от 20 до 30 тысяч гектар выводится под хозяйственные землеотводы. В первую очередь, под добычу угля открытым способом. С подобной проблемой сейчас имеет дело и Красноярский край. Если археология уйдет на откуп региональным властям, то надо помнить, что в национальных республиках, вроде Алтая или Тувы, уже привыкли использовать историческое наследие как ресурс экономического развития своих территорий. Есть надежда на то, что руководство этих республик с пониманием подойдет к процессу. А вот в Кузбассе археологам намного труднее доказать, что есть такой ресурс. Культура взаимодействия с хозяйствующими субъектами только начинает формироваться.

Даже сейчас, пока действует прежний порядок, в законодательстве есть вредные для науки прорехи, – сообщает руководитель Сахалинской лаборатории археологии Сибирского отделения РАН Александр Василевский:

Нас собаками травили, когда мы попытались зайти на разрушающиеся памятники

– В законе о дальневосточном гектаре написано, что там не работает наш 73-й закон. В итоге мы уже имеем печальный опыт. Нас собаками, и это не фигура речи, буквально собаками травили, когда мы попытались зайти на разрушающиеся памятники. Представляете, что будет происходить повсеместно, если не сохранить историко-культурную экспертизу?

По итогам своей всероссийской конференции археологи приняли резолюцию. В ее четырнадцати пунктах педантично разъясняется, почему поправки к закону “Об объектах культурного наследия России” нуждаются в кардинальной переработке. Этот текст есть в открытом доступе, ну а отправлен он по соответствующим адресам, то есть в правительство, Госдуму и администрацию президента. К каким результатам это приведет, мы узнаем в наступившем году.