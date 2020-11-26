Древние овечки сибирских великанов. Афанасьевцы на Алтае

Лет 15 назад на Алтае возникло и наделало много шума движение за перезахоронение самой известной в этом регионе мумии. Той самой, которую с легкой руки журналистов чаще всего называют Принцессой Укока. Эта археологическая находка в научной среде признана сенсационной. Молодая женщина была похоронена на плато Укок две с половиной тысячи лет назад, однако, несмотря на глубокую древность, в линзе льда прекрасно сохранились и одежда, и татуировки на теле, и множество бытовых предметов. Этот богатый погребальный комплекс посчастливилось раскопать археологу из новосибирского Академгородка Наталье Полосьмак. Люди, требовавшие вновь упокоить "Принцессу Укока", называли ее праматерью всех алтайцев. Когда я заговорила об этом с Натальей Полосьмак, она с некоторой досадой пояснила, что эта женщина уже потому не может быть праматерью всех алтайцев, что принадлежала к европеоидной расе. Ну а современные коренные народы Горного Алтая – это, как известно, тюрки-монголоиды. Так я впервые услышала, что в былые эпохи на этой территории проживали люди белой расы.

Оказывается, случай с пазырыкцами не единичный. Еще на Алтае обитали представители афанасьевской культуры, и было это в эпоху энеолита. Археологи обнаруживают все новые и новые следы поселений и захоронения афанасьевцев – людей с ярко выраженным европеоидным типом. Существует несколько версий того, откуда они пришли. Ясно только, что откуда-то с запада, – говорит завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Алтайского университета профессор Алексей Тишкин:

– Это были мигранты. В Горном Алтае они освоили совершенно новую для них территорию. Там и климат был другой, и хозяйство другое. Самое поразительное, что организм афанасьевцев очень необычно отреагировал на изменение среды обитания. На стресс от холода и кислородное голодание. По всей видимости, прежде они жили в равнинной части, а затем поднялись на среднегорье. Наши исследования проходили на поселении афанасьевцев в горной долине Нижняя Соору. Она находится на высоте 1100 метров над уровнем моря. Так вот, зафиксирован потрясающий феномен для этой археологической культуры: эти люди стали достигать двух метров роста. Для Евразии эпохи палеометалла они были одними из самых высокорослых. Это были большие, крупные европеоиды. Представляете, такие же, как нынешние баскетболисты. Антропологи говорят, что так сработал механизм адаптации населения к более суровым условиям.

Один из наших проектов, который поддерживается Российским научным фондом (РНФ), связан с реконструкцией системы жизнедеятельности в древности. Казалось бы, зачем это нужно? Что тут такого важного? На самом деле человеческий опыт адаптации к условиям различного рода, в том числе к пище различного рода, имеет прикладное значение. К примеру, для космических программ, где до мелочей продумывается система жизнеобеспечения.

– Вы один из авторов статьи, недавно опубликованной в американском научном издании Elsevier. По большей части статья посвящена результатам генетических исследований древних овец, которых разводили афанасьевцы. Почему международный коллектив серьезных ученых заинтересовала такая узкая тема?

– Дело в том, что в поселении Нижняя Соору были обнаружены кости мелкого рогатого скота - это овцы и козы. Далее – кости коров и небольшое количество останков лошадей. Совсем уж немного там нашли костей диких животных. Сначала с этим материалом работали археозоологи. Один из них – Павел Косинцев. Он пришел к предварительным выводам о том, что люди, оставившие этот археологический памятник, занимались скотоводством. Более того, это было их доминирующей деятельностью. Затем за дело взялись палеогенетики.

Публикация статьи, о которой вы спрашиваете, действительно, касается частного момента. Исследование других животных еще впереди. А начали мы с овец, потому что они меньше всего изучены. Крупный рогатый скот давно исследуется, к лошадям вообще пристальное внимание. Между тем овцы тоже являются маркером хозяйственной деятельности. Их разводили далеко не все древние народы.

Диких овец на Алтае никогда не было. Стало быть, мигранты привели их вместе с собой



Перед нами стоял вопрос, какие это были овцы. Сразу же возникло предположение, что это были одомашненные животные, поскольку диких овец на Алтае никогда не было. Стало быть, мигранты привели их вместе с собой. Наше открытие заключается в том, что удалось выяснить – это вообще первые овцы, которых мы фиксируем в Центральной Азии. В сопредельном Китае их не было. В Монголии не было. Дальше на восток их тоже абсолютно не было. Так что наши афанасьевцы – это первая волна мигрантов, которая привела с собой овец, и впервые горно-долинные участки Алтая были использованы для овцеводства.

Интересный момент – как заселялись, через какое пространство? Тут надо учитывать, что рельеф Алтая довольно сложный. Туда не со всех сторон можно проникнуть. Есть определенные коридоры. Это вытекающие с Алтая реки. Они позволяют по этим долинам заходить и осваивать эту территорию. А есть невысокие, но труднопроходимые горные хребты. Их трудно преодолеть, тем более со скотом и с повозками. Однако пути миграции еще не определены. Исследователи ограничиваются констатацией факта, что пришли с запада.

– В подзаголовке вашей статьи "Митохондриальная ДНК одомашненных овец подтверждает скотоводческую составляющую афанасьевского натурального хозяйства в Горном Алтае" есть датировка: 3300–2900 лет до нашей эры. К чему относятся эти даты? Так вы определяете время существования афанасьевских племен во всем регионе или время, когда они жили в конкретном месте, то есть в Нижней Соору?

– Ни то, и ни другое. Это датировка тех пяти образцов, которые исследовали генетики.

– Это были какие-то косточки?

– Это были зубы овец. Сначала надо было протестировать, уцелела ли в таком древнем материале ДНК. Оказалось, что она есть. Тогда с этих образцов были взяты микроскопические пробы, такие нарезочки. Радиоуглеродный анализ как раз и дал такую датировку. Надо сказать, что эти овечьи зубы выглядели довольно непрезентабельно, однако с их помощью мы пришли к существенному для науки выводу: в это время в Горном Алтае уже существовало овцеводство.



Существует целый ряд новых научных методов, позволяющих узнать, каким был рацион питания древнего населения. Наши исследования базируются, среди прочего, на остатках пищи. Это может быть даже нагар на керамических сосудах, в которых варили еду. Эти соскобы со стенок анализируются. Причем там фиксируется не только животный мир. Да, по аминокислотам можно определить, какой жир использовался – лошади, овцы или коровы. Но кроме этого можно определять даже растительную пищу.

Еще один метод – это изучение зубного камня. Как известно, если не чистить зубы, у человека уже через две недели появляется налет. Впоследствии он откладывается буквально слоями. Если мы имеем дело с захоронениями скотоводов, то есть людей, употреблявших высококалорийную белковую пищу, то зубной камень у них мощный. Он нам дает большое количество информации, вплоть до того, что там сохраняются следы растений – так называемые фитолиты. Так что можно проследить, и какую они растительную пищу ели. Разумеется, такого рода изыскания соотносятся с изучением культурного слоя, ведь при раскопках тоже находят остатки еды.



Для того чтобы восстановить целостную картину, привлекается широкий спектр специалистов. Это большие комплексные исследования. В научном мире большой интерес к афанасьевской культуре. Многие заинтересованы в изучении этих объектов. С нами, представителями барнаульской археологической школы, сотрудничают исследователи не только из России, но также из США, Франции и Германии. При этом пока в нашем распоряжении – книжка с большим количеством вырванных страниц. Мы их должны найти, чтобы получить большую и важную информацию по истории освоения Алтая.

– Что уже удалось выяснить? Предположу, что жители поселения Нижняя Соору не только для шерсти и шкур разводили своих овец. Они наверняка ими питались.

– Естественно. Мясо, конечно, использовалось.

– Что еще было в рационе этих людей?

– Пока системных результатов у нас нет. Есть только единичные сведения. Однако наука требует не только каких-то единичных, но и системных показателей. Поэтому даже те данные, которыми мы уже располагаем, должны пройти проверку, и не один раз, не на одном материале. Это большая программа. Я думаю, мы станем вплотную этим заниматься ближайшие пять лет. Причем нужно будет не только получить результаты по самой афанасьевской культуре. Их предстоит еще сравнить с тем, что было у других племен. Иными словами, что было у того местного населения, которое жило на Алтае к моменту появление мигрантов. Это были охотники, рыболовы и собиратели, с совершенно другим рационом питания. Как складывались их отношения? Какой рацион был у местного населения, а какой был у афанасьевцев? Сравнительный анализ даст нам довольно полную картину для того, чтобы многое понять про адаптацию к новым условиям новых мигрантов.

– ​То есть они пришли не на безлюдное место? Там другие этносы уже обитали?

Поддерживать свой генофонд, свою популяцию в чистом виде афанасьевцы старались довольно долго



– Да. Тут было население, которое в период неолита хорошо освоило эту территорию. Ну а афанасьевцы, как показывают материалы раскопок, были довольно консолидированной группой. Они сумели вытеснить местное население с горно-долинных территорий. Вообще-то вся история освоения Сибири – это история интеграции с местным населением. Особенно это касалось мужчин. Они вынуждены были брать местных женщин, и тем самым происходила адаптация. Однако афанасьевцы и в этом оказались исключением. Установлено, что практически не происходило смешение между местными и пришельцами. И антропологи, и генетики говорят, что практически не встречается каких-то метисных форм. Причем поддерживать свой генофонд, свою популяцию в чистом виде афанасьевцы старались довольно долго.

– ​Если они не смешивались с другими племенами, то есть не растворились в какой-то момент в других этносах, куда потом делись эти двухметровые скотоводы?

– Скорее всего, они покинули Горный Алтай. Тут нам в помощь сенсационное открытие. По всей видимости, на Алтае в афанасьевское время произошли какие-то крупные природные катаклизмы. Об этом свидетельствует то, что поселение Нижняя Соору перекрыто мощным слоем щебня, да так, что частично уничтожен верхний культурный слой. То ли это результат оползня, то ли землетрясения. Похожую картину находим в других местах Алтая. Дело в том, что в тот исторический период началось глобальное потепление. Не исключено, что в горные долины могли сойти ледники, что они протаранили и перекрыли низкие участки.

Загадка большого уровня заключается в том, что после афанасьевского времени в Горном Алтае мы вообще не фиксируем людей на протяжении большого периода времени. Иными словами, на этой территории нет памятников развитой бронзы.

На протяжении тысячи лет Алтай был безлюдным

Представьте, на протяжении тысячи лет Алтай был безлюдным! Только через тысячу с лишним лет здесь появились первые кочевники, которые пришли с совершенно другой территории. То есть что-то произошло. Что именно – попытаемся выяснить в следующем полевом сезоне. Для этого мы хотим привлечь специалистов – и геоморфологов, и палеопочвоведов.

В принципе сейчас археология позволяет даже при минимуме материала делать довольно серьезные большие выводы. Порой для этого достаточно зуба овечки и маленького фрагмента керамического сосуда, – говорит Алексей Тишкин.