В Боснии аннулирован мандат главы Республики Сербской Милорада Додика

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины 6 августа единогласно проголосовала за прекращение полномочий Милорада Додика, президента Республики Сербской — автономного образования в составе страны.

Решение ЦИК можно обжаловать в течение двух дней. Если оно вступит в силу, в течение 90 дней будут назначены досрочные выборы главы Республики Сербской.

Додик резко отреагировал на решение избирательной комиссии. "Вариантов капитуляции и отступления не существует", — написал Додик в соцсети X.

Додик подчеркнул, что при вступлении в должность он клялся защищать интересы граждан Республики Сербской, а не подчиняться ЦИК Боснии и Герцеговины.

В феврале суд в Сараеве заочно приговорил Додика к одному году тюрьмы и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью. Додик был признан виновным в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества Кристиана Шмидта, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего.



Додик называет судебные и политические решения в отношении себя атакой на Республику Сербскую и утверждает, что не допустит проведения досрочных выборов.

Уголовное преследование Милорада Додика началось после того, как в 2023 году он подписал закон, согласно которому приговоры Конституционного суда Боснии и решения высокого представителя не будут применяться в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

Додик не признал вину и после вынесения приговора содействовал принятию законов, запрещающих федеральной полиции и представителям судебной системы Боснии входить на территорию Республики Сербской — позже эти законы были отменены Конституционным судом Боснии и Герцеговины.

Вынесенный Додику приговор спровоцировал самый серьезную напряженность в Боснии и Герцеговине со времен войны 1990-х годов

Мирослав Додик известен пророссийской позицией. Он находится под санкциями США и Великобритании за сепаратистскую и антиевропейскую риторику, подозрения в коррупции и злоупотреблении властью, а также за противодействие международным миротворческим усилиям.

В 2024 году Додик отказался признавать резолюцию ООН, объявившую геноцидом резню в Сребренице в 1995 году, когда от рук сербских вооружённых формирований погибли около восьми тысяч мусульман, включая детей.