В Британии по делу Эпштейна арестован лорд Мандельсон

В Лондоне в понедельник был арестован бывший британский посол в США, бывший член Палаты лордов и видный деятель Лейбористской партии Питер Мандельсон. Об этом сообщила 23 февраля полиция, официально не назвав имени арестованного. 72-летнего Мандельсона официально подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Дело касается его связей с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого следствие в США считает организатором широкой сети по торговле людьми и вовлечению в проституцию девушек, в том числе малолетних.
Мандельсон был уволен с поста посла в США в сентябре прошлого года, после того, как стало известно, что его связи с Эпштейном были значительно шире, чем об этом сообщалось ранее. Его имя также фигурирует в многочисленных материалах "досье Эпштейна", опубликованных ФБР. В частности стало известно, что он делился с Эпштейном информацией, будучи министром в кабинете Гордона Брауна.
19 февраля по делу Эпштейна был арестован бывший принц Эндрю, младший брат короля Великобритании Карла III. Его отпустили из полиции спустя 12 часов. Расследование в отношении Эндрю продолжается.
Ранее в феврале стало известно о создании специальной координационной группы для расследования новых обвинений в адрес высокопоставленных британцев, фигурирующих в опубликованных документах по делу Эпштейна.
- Джеффри Эпштейна летом 2019 года его задержали в США и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и, как признал суд, сообщница Гислейн Максвелл отбывает 20-летний тюремный срок по делу о пособничестве в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
- С Эпштейном были знакомы или поддерживали с ним переписку многие высокопоставленные лица, деятели политики и бизнеса. Как следует из документов, отношения Эндрю и Мандельсона с Эпштейном можно было назвать дружескими.