В Британии по делу Эпштейна арестован лорд Мандельсон

В Лондоне в понедельник был арестован бывший британский посол в США, бывший член Палаты лордов и видный деятель Лейбористской партии Питер Мандельсон. Об этом сообщила 23 февраля полиция, официально не назвав имени арестованного. 72-летнего Мандельсона официально подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Дело касается его связей с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого следствие в США считает организатором широкой сети по торговле людьми и вовлечению в проституцию девушек, в том числе малолетних.

Мандельсон был уволен с поста посла в США в сентябре прошлого года, после того, как стало известно, что его связи с Эпштейном были значительно шире, чем об этом сообщалось ранее. Его имя также фигурирует в многочисленных материалах "досье Эпштейна", опубликованных ФБР. В частности стало известно, что он делился с Эпштейном информацией, будучи министром в кабинете Гордона Брауна.

19 февраля по делу Эпштейна был арестован бывший принц Эндрю, младший брат короля Великобритании Карла III. Его отпустили из полиции спустя 12 часов. Расследование в отношении Эндрю продолжается.

Ранее в феврале стало известно о создании специальной координационной группы для расследования новых обвинений в адрес высокопоставленных британцев, фигурирующих в опубликованных документах по делу Эпштейна.