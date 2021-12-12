ВОЗ: "омикрон" более заразен, но преобладает мягкое течение болезни

Штамм коронавируса "омикрон", впервые обнаруженный в прошлом месяце на юге Африки, распространяется быстрее, чем ныне доминирующий в мире штамм "дельта", а существующие вакцины, по всей видимости, менее эффективны против него. Однако, согласно имеющимся на данный момент данным, он вызывает более мягкое течение болезни. Такая информация содержится в опубликованном в воскресенье информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения. Его цитирует агентство France Presse.

В документе также утверждается, что в тех странах, где "омикрон" начнёт распространяться в популяции, он скорее всего вытеснит "дельту".

К настоящему моменту случаи заражения "омикроном" зафиксированы в 63-х странах, включая Россию. В ЮАР распространение "омикрона" уже привело к новой волне эпидемии, число заражённых буквально за несколько недель выросло в несколько раз. При этом отмечается, что большинство заболевших испытывают только лёгкие симптомы, схожие с обычной простудой. По-прежнему не подтверждено ни одной смерти пациента с "омикроном".

Тем не менее, власти Британии в воскресенье объявили о повышении уровня эпидемической опасности. В стране выявлены уже более тысячи инфицированных "омикроном", есть и случаи госпитализации. Подтверждённых летальных случаев также нет. Израиль, в свою очередь, внёс Британию, Данию и Бельгию в "чёрный список", запретив въезд в страну из этих государств.

Специалисты подчёркивают, что пока всё ещё рано делать выводы как об относительной мягкости нового штамма, так и о его большей заразности и способности преодолевать защиту, созданную вакцинацией. Исследования в ЮАР и в Израиле - на ограниченном материале - показали значительное снижение эффективности двух доз вакцины Pfizer против "омикрона". В то же время, как утверждается, эффективность третьей, "бустерной" прививки остаётся высокой. Пока нет данных относительно эффективности российского препарата "Спутник V".

За прошедшие сутки в России впервые за 2 месяца выявили менее 30 тысяч новых инфицированных коронавирусом. Число смертей за сутки по-прежнему превышает 1 тысячу. Это первое место в мире в абсолютных цифрах.