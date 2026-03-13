В Брянске сообщили о восьми погибших в результате ракетного удара

Число погибших при ударе ВСУ по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске выросло до восьми. Об этом на заседании Общественной палаты региона сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, в больнице скончался один из госпитализированных.

Еще 47 пострадали, отметил Богомаз. Данные он назвал окончательными.

Обстрел города стал крупнейшим по числу жертв с начала войны.

ВСУ ударили по заводу "Кремний Эл" ракетами Storm Shadow 10 марта. Украинский мониторинговый канал Supernova+ писал, что после удара по заводу произошла "детонация боеприпасов".

Как писала Astra, под удар также попал Брянский техникум управления и бизнеса, здание которого находится рядом с предприятием. По данным издания, причиной гибели двух гражданских в Брянске стала неразорвавшаяся ракета, которая упала на проезжей части. Еще два человека погибли в здании техникума.

13 марта МИД России вызвал посла Великобритании Найджела Кейси и посла Франции Николя де Ривьера и выразил им "решительный протест, написала официальный представитель ведомства Мария Захарова. По её словам, власти России считают Великобританию и Францию причастными к удару по городу, поскольку ракеты Storm Shadow производит совместный британско-французский оборонный концерн MBDA. Захарова добавила, что обстрел города "был бы невозможен без привлечения к его организации британских и французских специалистов", а также без передачи разведданных Украине.

"Кремний Эл" не раз оказывался объектом атаки украинских беспилотников с 2023 года.

"Кремний Эл" – один из крупнейших российских производителей микроэлектроники. Большинство продукции завод делает по заказу Минобороны России, в том числе детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

