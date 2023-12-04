В Брянске сотрудницу библиотеки обвинили в пропаганде чужих идеалов

Заведующая отделом иностранной литературы в брянской библиотеке Виктория Кулешова уволилась после того, как её обвинили в "порочащих связях с иностранными посольствами". Об этом пишет местное издание "Брянский ворчун".

По словам Кулешовой, которая проработала в библиотеке 14 лет, новый директор учреждения Геннадий Селебин говорил, что она может работать на иностранцев и что все документы на неё уже переданы в ФСБ.

По мнению Селебина, рассказала Кулешова, она "занималась на своём рабочем месте пропагандой чужих ценностей и заодно продвигала идеологию неких зарубежных стран – которая неприемлема для российской культуры".

Кулешова это отрицает. По её словам, отдел "продвигал исключительно мировую культуру и литературу, которая является всеобщим и бесспорным достоянием", а все мероприятия соответствовали "общерусским ценностям и идеалам".

После подачи заявления об увольнении к Кулешовой приставили сопровождающих, которые ходили с ней "даже до туалета". Позже ей перестали отдавать ключи от дверей иностранного отдела, а в последний рабочий день устроили досмотр личных вещей. Досмотром руководил лично Селебин, пишет "Брянский ворчун", публикуя видео происходившего.

Кулешова подала заявление о нарушении трудовых прав в прокуратуру и в трудовую инспекцию.

Руководитель брянского отделения партии "Родина" Селебин возглавил библиотеку в октябре 2023 года. После этого из учреждения уволились уже около десяти сотрудников.