Власти Брянской области сообщили об украинских атаках на регион

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаках на регион в ночь на понедельник, 31 июля.

Сначала он заявил о падении дрона на здание полиции в Трубчевске. По его словам, пострадавших нет, повреждены окна и крыша. Позже Богомаз рассказал об обстреле села Ломаковка – никто не пострадал, повреждения получили четыре дома и два автомобиля. В атаках Богомаз обвинил Украину. Киев это сообщения не комментировал.

Ранее о падении беспилотника в хуторе Дарагановка Ростовской области сообщал губернатор региона Василий Голубев. В результате загорелся автомобиль, выгорела крыша одного дома, огонь перекинулся на соседний. По словам Голубева, пострадавших нет. По сведениям ростовского издания 161.ru, ожоги получила местная жительница, которая тушила пожар самостоятельно.

Голубев заявил, что принадлежность дрона устанавливается. Провоенные телеграм-каналы предполагают, что беспилотник мог быть российским: обломки похожи на "Форпост" или "Орион".