В Брянской области осудили бывшего сотрудника местной колонии

Суд в Брянской области приговорил к трём годам колонии общего режима бывшего сотрудника местной ИК-6 Василия Добросердова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий из-за избиения заключённого. Об этом сообщает издание "Брянск Today".

Добросердову также запретили на 2 года занимать должности на государственной службе. Сообщается, что он признал свою вину и раскаялся. По версии следствия, в 2019 году Добросердов шесть раз ударил по голове и телу заключённого по фамилии Якубчик.

По информации правозащитного проекта Gulagu.net, Добросердов вместе с другими сотрудниками колонии в декабре 2019 года избивали под песни группы Rammstein прибывших в колонию заключённых. Тогда погиб один из осуждённых Роман Сарычев. Занимавшего на тот момент должность начальника колонии Алексея Лёвина осудили в июне этого года. Его приговорили трем годам и четырем месяцам колонии-поселения по обвинению о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более человек.