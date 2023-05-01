В Брянской области после подрыва путей с рельсов сошёл грузовой состав

В Брянской области сошёл с рельсов грузовой железнодорожный состав, который перевозил в том числе нефтепродукты. Об этом сообщил телеграм-канал "База".
Губернатор Брянской области Александр Богомаз впоследствии сообщил, что на железнодорожной линии Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. По словам губернатора, с рельсов сошёл локомотив грузового состава. Пострадавших нет.
"База" публикует фотографию, как утверждается, потерпевшего крушение поезда. По данным издания, на перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный состав с 60 вагонами, гружёный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошёл с рельсов из-за повреждения полотна.
"По нашей информации, 7-8 вагонов в данный момент лежат на боку. Произошёл пожар. На месте находятся экстренные службы" - пишет "База". Телеграм-канал "Осторожно, новости" пишет, что местные жители ранее слышали в районе "громкий хлопок". Опубликовано также видео с места событий, на кадрах видно, что с рельсов сошли цистерны, возник пожар.
В РЖД сообщили, что с рельсов сошли локомотив и семь вагонов, а причиной происшествия стало "вмешательство посторонних лиц". Движение на участке остановлено.
- Брянская область граничит с Украиной, от города Унеча до украинской границы примерно 50 километров. После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в прошлом году несколько раз сообщалось о сработавших взрывных устройствах не железнодорожных путях в области. В частности, в октябре прошлого года взрыв случился на перегоне между станциями Новозыбков и Злынка. Пострадавших в результате этих происшествий не было, Украина официально не брала на себя ответственность за диверсии, которые происходят и в других приграничных регионах России. Ответственность за часть из них них берут на себя группы, называющие себя партизанами, их участники выступают против войны.
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