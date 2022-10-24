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В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство

Станция Новозыбков Брянской области, архивное фото

В Брянской области вечером в понедельник произошёл подрыв неизвестного взрывного устройства на железной дороге. Об этом заявил на своей странице ВКонтакте губернатор области Александр Богомаз. Он сообщил, что взрыв случился на перегоне между станциями Новозыбков и Злынка. Пострадавших нет. Повреждены железнодорожные пути, на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Брянская область на западе граничит с Беларусью. Пострадавшая железнодорожная линия вела в белорусскую Гомельскую область. На юге Брянская область граничит с Украиной.

После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряжённой обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения. В августе местные власти Брянской области объявили, что новый учебный год школьники части местных школ в целях безопасности начнут в формате дистанционного обучения.

Граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, как утверждается, со стороны Украины. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует. В данный момент в области строится линия защитных сооружений. В соседней Курской области жителей призывают учится копать окопы.

Периодически сообщается о диверсиях на железнодорожных путях России, по которым на войну в Украине поступают живая сила и техника. Ответственность за часть из них них берут на себя группы, называющие себя партизанами, их участники выступают против войны. Летом в Брянской области уже был взрыв на железной дороге.

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